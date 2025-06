Pensioni, quando arrivano gli importi a luglio 2025? Le date

Nei prossimi giorni, l’Inps avvierà i pagamenti della pensione di luglio 2025: le date dell’erogazione del trattamento e chi riceverà un importo maggiore.

Con l’avvicinarsi del mese di luglio, molti italiani pensano già all’arrivo della pensione che, come sempre, sarà erogata dall’Inps in specifiche date. Queste variano in base alla modalità pagamento scelta dallo stesso titolare del trattamento pensionistico tra accredito su conto bancario o postale o ritiro in contanti presso gli uffici postali presenti sul territorio.

Per molti pensionati il prossimo rateo sarà più ricco in quanto sarà pagata anche la quattordicesima, mensilità che spetta solo in specifici casi. Scopriamo, nel prossimo paragrafo, chi riceverà la quattordicesima e quali sono le date stabilite dall’Inps per il pagamento della pensione di luglio.

Pensione luglio 2025, quando arrivano i pagamenti: tutto quello che c’è da sapere

Tra poco meno di due settimane, l’Inps provvederà all’erogazione della pensione di luglio. A differenza del mese in corso, quando gli importi sono arrivati martedì 3, a luglio i pagamenti dei trattamenti pensionistici non subiranno alcun ritardo.

In particolare, per chi ha scelto come modalità di pagamento l’accredito su conto bancario o postale riceverà la pensione martedì 1° luglio, primo giorno bancabile del settimo mese dell’anno. Durante la stessa giornata scatteranno anche i pagamenti per quanto riguarda i cittadini che hanno scelto il ritiro in contanti presso gli uffici postali, soluzione riservata solo per chi percepisce un assegno non superiore ai mille euro netti mensili. In questo caso, come ormai accade dalla pandemia Covid-19, bisognerà rispettare il consueto calendario che si basa sulla prima lettera del cognome dei pensionati. Di seguito il calendario previsto per il mese di luglio:

martedì 1° luglio: cognomi dalla A alla B;

mercoledì 2 luglio: cognomi dalla C alla D;

giovedì 3 luglio: cognomi dalla E alla K;

venerdì 4 luglio: cognomi dalla L alla O;

sabato 5 luglio (solo mattina): cognomi dalla P alla R;

lunedì 7 luglio: cognomi dalla S alla Z.

In questi giorni, i titolari di pensione potranno già consultare il cedolino della pensione di luglio così da capire quale sarà l’importo percepito con tutte le voci che compongono il rateo, come ad esempio le trattenute. Per consultarlo, basterà accedere all’area personale del sito Inps, attraverso le credenziali Spid, Cie o Cns. A luglio, la pensione sarà più ricca per alcuni cittadini che percepiranno la quattordicesima, mensilità destinata ai pensionati che non superano specifici limiti reddituali e che hanno compiuto 64 anni di età al 30 giugno.