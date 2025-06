Giulia Salemi, terribile incidente: l’ex gieffina pubblica le foto del ricovero

Giulia Salemi condivide sui social lo scatto in ospedale: i fan dell’ex gieffina sono profondamente allarmati.

Gli utenti che seguono le vicissitudini di Giulia Salemi su Instagram avevano previsto il peggio. Da giorni la co-conduttrice di The Cage nascondeva qualcosa. Dopodiché l’arcano è stato finalmente svelato. Molti si sono chiesti se l’ex gieffina avesse avuto modo di avvisare Pierpaolo Pretelli, attualmente in Honduras come inviato de L’isola dei Famosi.

È successo, per altro davanti a tutti. Lo stesso Amadeus ha nascosto l’apprensione con la sua impareggiabile ironia. Che Giulia non si sentisse bene era però evidente. Le sue foto in ospedale diventano virali.

In ospedale, sulla sedia a rotelle: guai per Giulia Salemi

Giulia Salemi si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’incidente è accaduto durante una puntata di The Cage. I concorrenti devono cercare di racimolare più premi possibili. Sandro, protagonista della puntata, a pochi secondi dal conto alla rovescia, ha afferrato la struttura per i gatti e ha cercato di trascinarla all’interno della gabbia. La co-conduttrice del format si trovava all’ingresso, si è accasciata e dunque è stata travolta dal partecipante.

La base quadrata della casetta per l’animale, realizzata in materiale resistente, ha colpito in pieno il ginocchio dell’ex gieffina. Sul momento Giulia ha cercato di mantenere la calma e di rispondere a quanto successo con ironia. Lo stesso Amadeus è intervenuto, così da recuperare la situazione imbarazzante: “Mi avete ucciso la Salemi, ti ha distrutto le ginocchia!”. Ha esclamato l’ex volto Rai dalla sua postazione. Sandro, dal canto suo, si è sentito tremendamente in colpa: “Mi sento mortificato adesso, scusa”.

“Ma tranquillo” – la risposta della diretta interessata, ancora evidentemente dolorante. Poco dopo la messa in onda della puntata, Salemi ha condiviso uno scatto con i suoi followers, proprio dall’ospedale. “Ecco perché mi avevate visto con il ghiaccio per giorni“ – l’ammissione. Le puntate sono registrate, dunque gli utenti web si erano chiesti cosa fosse successo al ginocchio dell’ex gieffina.

Un incidente che, in realtà, Giulia aveva già anticipato a inizio puntata: “Questa puntata ha un finale scoppiettante, invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista”. Per fortuna l’incidente non ha procurato lesioni troppo gravi. L’ex gieffina è infatti tornata sul set degli studi televisivi di Discovery più carica che mai, ringraziando nuovamente Amadeus e la produzione di The Cage per l’esperienza incredibile.