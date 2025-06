Tutti parlano di Monica Bellucci, ma è lei la vera diva italiana: i produttori hanno occhi solo per lei

Monica Bellucci è sicuramente una delle donne più avvenenti del mondo. Ora però i produttori cinematografici hanno occhi solo per lei.

Nessuno discute la bellezza di Monica Bellucci. Nei decenni di carriera è stata definita in più di un’occasione la donna più affascinante del mondo. Una definizione che scaturisce da diversi fattori. Il suo viso è sicuramente armonioso. Le curve alla Sophia Loren hanno sempre contraddistinto la bellezza italiana, riconosciuta tutt’oggi anche all’estero. Tuttavia, al contempo è opportuno sottolineare quanto la stampa e i rotocalchi giochino un ruolo fondamentale nella costruzione degli idoli e delle dive internazionali.

Quando le testate dettano sentenza, è difficile contraddire il loro pensiero. Il cinema però è sempre chiamato a rinnovarsi. Coloro che scelgono di intraprendere questa strada lo sanno. Alcuni fanno i conti con la fugacità del tempo molto presto, altri invece riescono a rimanere sulla cresta dell’onda più a lungo. Monica Bellucci rientra sicuramente in questa categoria. Accompagnata ora da Tim Burton, prima da Vincent Cassel, non vi è macchina fotografica che non impazzisca quando la storica sex symbol si trova di fronte all’obiettivo.

Ciò nonostante, soprattutto negli ultimi anni, i produttori cinematografici hanno messo gli occhi su un’altra grande attrice italiana. Un tempo associata soprattutto alle serie tv, oggi vanta un bagaglio professionale di tutto rispetto, tanto da dominare il grande schermo in alcune delle più importanti pellicole più recenti. Ha conquistato il red carpet dei Nastri d’Argento e, ancor prima, del Festival del Cinema di Roma.

Il cinema le spalanca le porte: Luisa Ranieri nel suo momento d’oro

Percorre il red carpet dei Nastri d’Argento per ricevere il premio come Film dell’anno, assegnato a Diamanti di Ferzan Ozpetek. Luisa Ranieri sta vivendo la sua epoca d’oro dal punto di vista professionale, in quanto – in pochi mesi – il pubblico l’ha vista recitare in alcune delle pellicole più attese del 2024. Parthenope, Modì – Tre giorni sulle ali della follia e infine Diamanti. Tutti lungometraggi che hanno visto la nota attrice napoletana tra i protagonisti indiscussi della trama.

Viene così ospitata al MAXXI di Roma, accompagnata dal suo grande amore: l’attore e regista Luca Zingaretti. Egli condivide con Tim Burton una grande soddisfazione, quella di aver fatto innamorare una delle donne più talentuose e affascinanti del mondo a 360 gradi. Galeotto fu il zet della miniserie Cefalonia, nella quale Zingaretti interpretava Saverio Blasco e Ranieri vestiva i panni di Feria. Dal 2005 i due non si sono più separati.