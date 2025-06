Fedez, anche Orietta Berti lo punzecchia: “Il divorzio ti ha incattivito”

Qualcosa è cambiato dal divorzio da Chiara Ferragni. Ora persino Orietta Berti punzecchia Fedez, sostenendo che si sia incattivito.

La figura pubblica di Fedez ha subito un’evoluzione significativa dal Pandoro-gate. Persino dal punto di vista politico sembra abbia cambiato improvvisamente idea. Inizialmente impegnato in diverse iniziative benefiche e sociali, non ha mai mancato di criticare alcuni esponenti che minavano presumibilmente le libertà altrui, spinti da un motore giudicante. Inclusività, attenzione ai giovani e sensibilità per alcune dinamiche sociali dolorose hanno sempre funto – in un certo senso – da core business per i Ferragnez.

Quanto scoperto dall’editorialista de Il Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli ha ribaltato completamente l’immagine pubblica della coppia. L’osservazione minuziosa delle loro attività di beneficenza ha evidenziato delle ambiguità non indifferenti, soprattutto quando queste ultime erano legate anche a un sostanzioso introito riservato ai diretti interessati. Non poteva trovare titolo più azzeccato per il suo libro-inchiesta: Il vado di Pandoro.

Secondo la mitologia infatti, una volta aperto non si può più tornare indietro. Ed è quello che è effettivamente accaduto nel caso del rapper e dell’imprenditrice digitale. Allo scandalo è seguito il divorzio e le numerose perdite relative al patrimonio milionario di Chiara Ferragni. Fedez, in tutto questo, ha sprigionato un’indole che forse è sempre esistita, ma semplicemente celata. Persino Orietta Berti si è accorta di questo.

Orietta Berti redarguisce velatamente Fedez: “Sei peggiorato”

L’intramontabile cantante concede un’intervista al podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, Pulp Podcast. Durante la chiacchierata tra i due colleghi, l’ex marito di Chiara Ferragni non manca di lasciarsi andare a parolacce ed epiteti forti. Orietta Berti – che certo non le manda mai a dire – l’ha immediatamente redarguito, sottolineando il suo cambiamento repentino degli ultimi mesi. Fedez sta forse esagerando?

“Federico, basta” – interviene – “Sei peggiorato nel linguaggio“. Lui risponde a orecchie basse: “Sai cos’è? È il divorzio Orietta”. Incalza infine Berti: “Eh, a volte si. Incattivisce”. Un botta e risposta che non è passato inosservato alla community di YouTube. La cantante ha poi recuperato in calcio d’angolo: “Ha avuto tante cose che non sono giuste e quindi è facile che uno si possa incattivire” – e ribadisce – “Non è giusto quello che gli hanno detto”.

Anche Mr. Marra dice la sua: “È un bravo ragazzo, lui rispetta il prossimo come non fanno di solito in questo ambiente”. Sembra però che neppure Fedez creda a questi elogi: “Non lo so se sono davvero così raga”.