Ex gieffina di nuovo innamorata dopo l’addio al fidanzato storico? La sua risposta spiazza – Video

Chi è l’ex gieffina di nuovo innamorata? Si può sempre ricominciare, e lei lo sta facendo alla grande.

L’amore bussa alla sua porta? L’ex gieffina di nuovo innamorata fa impazzire il web. Nota per la sua relazione storica che ha fatto sognare tutti gli italiani, adesso sta cambiando totalmente la sua vita in una direzione del tutto inaspettata. Ecco cosa dichiara lei stessa, da non crederci!

Il Grande Fratello è il reality che per eccellenza mette in gioco emozioni, paure, tensioni, crescita e aspettative lavorative. Insomma, sono in tanti a partecipare, e sono altrettante le motivazioni che li portano a perseguire ognuno il proprio obiettivo. Pertanto, ci sono personaggi indimenticabili, nonostante passino gli anni, rimangono molto amati.

L’amore è poi un tema dibattutissimo, basta pensare a Helena Prestes e Javier Martinez, reduci dall’ultima esperienza al GF, la coppia più amata del momento. Sono letteralmente sempre nel cuore dei fan che non riescono proprio a dimenticarli. Il loro amore convolerà a nozze? Non ci sono certezze.

Anche perché anche di questa ex gieffina e il suo fidanzato storico si pensava proprio questo, ma alla fine non solo non stanno più insieme, ma si è… di nuovo innamorata!

Di chi si è di nuovo è innamorata l’ex gieffina? Notizia esclusiva

La notizia sta sconvolgendo i suoi fan, anche perché molti non tollerano il fatto di poterla vedere con un altro uomo al suo fianco. I fan però devono imparare che oltre lo schermo, c’è una vita umana che va al di là del personaggio, e che per questo non devono assolutamente giudicare per le scelte di vita.

Si sta parlando di un volto che ha letteralmente stravolto le dinamiche televisive, entrando al GF solo in seconda battuta dopo un confronto con il suo ex. Chi può dimenticare i Perletti?

Perla Vatiero e Mirko Brunetti non sono più un coppia da molto tempo, ma i fan non riescono a digerirlo!

Cosa sarebbe successo da sconvolgere così tanto il pubblico? È noto da tempo che si sono lasciati, ma Perla sarebbe protagonista di una situazione abbastanza complessa, come definisce lei stessa la sua persona. Entra al GF, divenendo vincitrice e motivo di rottura dell’ex con Greta Rossetti, conosciuta proprio al programma Temptation Island. Risvolto inaspettato dato che i due celebravano un amore inarrestabile!

Ma è il finale di “stagione” a stravolgere i piani, è finita sia con Greta al GF, che con Perla nel post-GF! Cosa ha confessato Perla? Nel video spiega tutto!

Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe andata così? La cara Perla ha le idee chiare adesso, nessuno potrà fargli cambiare prospettiva! Siete d’accordo con la sua visione della cose? Fareste come lei oppure siete convinti che ha torto? In ogni caso, le cose potrebbero cambiare in maniera imprevista quando meno se lo aspetta!