Amazon anticipa i Prime Days, 4 mesi di abbonamento in regalo: cosa fare per ottenerli – blogtaormina.it

Amazon ha deciso di anticipare la propria stagione di saldi estivi offrendo 4 mesi di abbonamento gratuiti: ecco cosa bisogna fare per usufruire dell’importante vantaggio.

Se Amazon negli anni si è imposto come il sito di e-commerce principale del pianeta il motivo è che offre una quantità di prodotti sconfinata e un servizio eccellente sia per quanto riguarda il recapito dei pacchi che per quanto riguarda la risoluzione delle controversie legate alla qualità dei prodotti.

C’è poi un fattore convenienza che non può essere considerato secondario. In linea generale ci sono alcuni prodotti di largo consumo che vengono venduti ad un prezzo inferiore (spesso quelli tech ma non solo), i prodotti preordinati vengono venduti al prezzo più basso raggiunto durante tutta la fase precedente all’arrivo sul mercato (dunque se c’è un offerta per due settimane viene applicato il prezzo del periodo di saldo) e ci sono i periodi di saldo veri e propri.

Il periodo più noto è chiaramente il Prime Day, giorno istituito dall’azienda per celebrare il servizio Prime, per premiare i clienti fissi con offerte che possono permettere loro di risparmiare sui prodotti di maggiore valore, ma anche per invogliare nuovi clienti a sottoscrivere l’abbonamento al servizio.

Il Prime Day è un successo tale che con il passare del tempo si è prima allungato a 2 giorni e a partire da quest’anno durerà addirittura 4 (dall’8 all’11 luglio). Data la formula prolungata, adesso sarebbe infatti più corretto chiamarli Prime Days, ma non è tutto, visto che come da tradizione Amazon ha cominciato a anticipare alcune offerte.

Amazon anticipa un’offerta interessante: come ottenere 4 mesi d’abbonamento gratuiti

Come sicuramente saprete Amazon offre agli abbonati Prime tutta una serie di vantaggi e servizi compresi nel prezzo, tra i quali il più famoso rimane sicuramente Prime Video. L’offerta veicolata in questi giorni tramite i propri canali ufficiali riguarda proprio uno di questi servizi ovvero Amazon Prime Music.

A differenza di quanto accade con la piattaforma streaming, questa di ascolto musicale ha una versione compresa nell’abbonamento che è limitata all’ascolto su un solo dispositivo per volta, ha limitazioni per quanto riguarda il numero di salti da un brano all’altro e non consente l’ascolto offline, oltre all’assenza di funzionalità avanzante come l’HD.

Per sbloccare tutte le funzioni dell’applicazione, avere 100 milioni di brani musicali a disposizione, tutti i podcast più famosi, audio spaziale (HD e Ultra HD) senza la necessità di una riproduzione live (dunque senza internet) è necessario sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited.

Il costo del servizio premium – che dà anche la possibilità di ascoltare musica e podcast su più dispositivi contemporaneamente – è di 10,90 euro al mese, ma grazie all’offerta valida fino al prossimo 18 luglio, gli abbonati Prime ma anche gli utenti esterni potranno ottenere la sottoscrizione ad ultimate gratuitamente per i primi 4 mesi.

Al termine del periodo gratuito, verrà applicato automaticamente il costo mensile base di 10,90 euro. Tuttavia permane la possibilità di annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento senza obblighi contrattuali o penali.