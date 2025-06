Un posto al sole del 20 giugno: Agata sa cosa è successo ad Assane

Anticipazioni Un posto al sole puntata in onda il 20 giugno: Agata racconta a Michele una terribile verità su Assane.

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole Marina, per riuscire a sanare la crisi che i Cantieri Flegrei stanno attraversando da un po’ di tempo, ha deciso di chiedere aiuto a Chiara. La giovane è arrivata a Napoli per un incontro di lavoro con Filippo. L’imprenditrice ha approfittato del suo ritorno per proporle di diventare socia di minoranza. Crede che con il suo ingresso possa finalmente risollevare l’azienda e soprattutto contrastare Gennaro.

Michele, invece, sta portando avanti la sua indagine su Assane, il bracciante sparito nelle scorse settimane, di cui la famiglia ne ha denunciato la scomparsa. Teme che possa essergli accaduto qualcosa, dato che l’ultima volta aveva parlato con lui e aveva scoperto in che condizioni lavoravano i dipendenti nelle terre di Gagliotti. Pensa, infatti, che Gennaro possa avergli fatto del male. Nelle prossime puntate il giornalista resterà scosso dalle parole di Agata.

Un posto al sole, spoiler 20 giugno: qual è la verità, Agata fa una rivelazione sconcertante su Assane

Nella puntata di Un posto al sole in onda il 20 giugno, Michele avrà modo di parlare con Agata– la donna che aveva visto e conosciuto in ospedale, durante un evento soprannaturale- e resterà parecchio scosso dalle sue rivelazioni. Quest’ultima lo informerà sulla situazione di Assane, rivelando qualcosa di molto significativo per le indagini. Al momento, però, le anticipazioni non riportano di che cosa si tratta.

Il giornalista avrà modo di riflettere su quanto scoperto e vorrà conoscere meglio Agata, soprattutto perché ha compreso che ha dei poteri paranormali. Giulia, invece, dopo aver parlato con Luca e aver cercato di convincerlo a tornare a Napoli, dovrà rientrare a lavoro, mentre per l’ex primario arriverà il momento di prendere una decisione. La trama delle prossime puntate vedrà protagonista anche Alberto, che rivedrà dopo tanto tempo suo figlio.

Gianluca tornerà inaspettatamente a Napoli, probabilmente il suo viaggio sarà motivato dalla presenza di Luca. Infatti il medico, dopo aver lasciato Palazzo Palladini, si era rifugiato a casa sua. Marina e Roberto, invece, dovranno fare i conti con l’atteggiamento astioso di Chiara che, in seguito al suo ingresso nei Cantieri, vorrà far valere le due idee. In realtà vuole vendicarsi dei due coniugi e per questo, dopo un confronto con Gennaro, si alleerà con lui. Stringeranno un patto segreto per mettere da parte Marina e Ferri e prendere in gestione l’azienda.