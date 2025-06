Tragedia doppia a La Promessa: protagonista disperato. Spoiler dalla Spagna

Anticipazioni La Promessa, brutto colpo per il pubblico: nelle nuove puntate una tragedia colpirà il palazzo e, in particolare, il protagonista.

La soap opera spagnola La Promessa, nelle ultime settimane, ha raggiunto ascolti altissimi, tanto da sfiorare il milione di telespettatori. Il successo attuale si deve, probabilmente, a quanto sta succedendo nella trama. Manuel ha finalmente confessato di amare Jana e di voler diventare suo marito. Una rivelazione che ha scosso i Lujan, con Cruz e Alonso che si sono immediatamente opposti alle sue nozze con una cameriera.

Romulo, invece, ha dichiarato al sergente di aver ucciso Gregorio ed è finito in carcere al posto del marchesino, in precedenza accusato dell’omicidio. Le sue condizioni sono molto gravi, dato che, essendo un semplice maggiordomo, non viene trattato nella stessa maniera di Manuel. Nelle prossime puntate la trama porterà in onda nuovi colpi di scena e questa volta, quello che accadrà, segnerà una svolta decisiva.

Spoiler prossime puntate La Promessa: protagonista dopo giorni di agonia muore

Nei prossimi episodi de La Promessa– come rivelano le anticipazioni delle puntate già trasmesse in Spagna- Manuel e Jana riusciranno a coronare il loro sogno, diventando marito e moglie. Nonostante la disapprovazione dei marchesi, non saranno disposti a mettere da parte i loro sentimenti. Ma la loro vita matrimoniale, se inizialmente sarà per qualche momento felice, poi si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Jana e Manuel passeranno i primi giorni tra sorrisi e tanto amore e ad un certo punto la giovane gli comunicherà di aspettare un bambino. Sarà una delle notizie più belle per il marchesino, dato che desiderava diventare padre. L’ex domestica, però, dovrà fare i conti con il dispiacere di Cruz, che si mostrerà contraria ad accettare il figlio di una cameriera come futuro erede del marchesato. Tra le due ci saranno diversi scontri, anche molto forti. La situazione degenererà quando Jana accuserà la marchesa di essere responsabile della morte di sua madre.

Troverà una stanza segreta, insieme agli altri domestici, e dentro compariranno alcuni indizi che la spingeranno a credere che la padrona di casa abbia a che fare con la scomparsa di Dolores. Le ricerche di Jana finiranno quando, dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola, perderà la vita. Manuel la troverà a terra, gravemente ferita e trascorrerà giorni pieni di angoscia, fino a quando non sarà costretto a dirle addio. In seguito alla morte di Jana, la marchesa verrà accusata di omicidio.