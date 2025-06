Tradimento, spoiler Turchia: Oltan scosso, quelle parole sono lame taglienti

Oltan sposerà Ipek ma ci sarà qualcuno della sua famiglia che avrà tanto da ridire su questa unione e l’uomo resterà scosso.

Sono episodi concitati quelli di Tradimento, soprattutto per Oltan e la sua famiglia che si appresta a vivere dei cambiamenti radicali. L’uomo sarà in pratica costretto a sposarsi con Ipek ma non a tutti piacerà questa unione. Selin sua nuora avrà molto da ridire.

Nei prossimi episodi di Tradimento vedremo come la relazione tra Oltan e Ipek continui all’apparenza senza alcun problema. La ragazza però, pur di vendicarsi di Guzide, metterà in scena un piano assurdo che sarà scoperto e rovinerà tutto, tanto il rapporto con il padre quanto la relazione con l’imprenditore.

Oltan è deciso ad allontanare la donna, non vuole più vederla ma presto Sezai gli rivelerà che la figlia è incinta. A quel punto Oltan è disposto a prendersi le sue responsabilità, sarà ben chiaro si tratta solo di un matrimonio sulla carta, lui non è più innamorato di Ipek.

Selin affronta Oltan dopo aver scoperto cosa ha fatto Ipek

Anche tra le Selin e Tolga le cose di nuovo non vanno bene; la giovane donna ha scoperto che sua sorella Serra è rimasta incinta proprio del marito, così disperata e delusa Selin si reca da Tolga e gli spara riducendolo in fin di vita. Per questo motivo Selin finirà prima in carcere e poi in un istituto psichiatrico.

Gli eventi drammatici non sono finiti. Infatti, Serra morirà per mano di Ipek, quando Selin sarà informata della cosa crederà che dietro tutto ci siano proprio il marito e il suocero, un piano per liberarsi del bambino. Per questo motivo Oltan e Tolga decidono di farla trasferire in una clinica dove potrà ricevere l’aiuto che serve.

Durante i giorni di degenza, Selin riceve la visita di Azra che andrà da lei con il solo scopo di rivelarle che Oltan e Ipek si sono sposati e che la ragazza è l’assassina della sorella. A quel punto per Selin c’è un solo obiettivo: la vendetta e per ottenerla si comporterà bene in clinica così da poter essere rilasciata quanto prima.

Una volta arrivata a casa, le sarà applicata la cavigliera, ma Selin avrà anche modo di restare sola con Oltan. È il momento perfetto per affrontarlo e fargli sapere che sa tutto. A nulla serviranno le spiegazioni di Oltan, Selin è comunque delusa e per lei non c’è altra soluzione che arrivare ad affrontare Ipek.