Mediaset, blocco totale: non sa come andare avanti

Berlusconi in una fase di stallo, dunque Mediaset rischia perdite enormi: l’intesa è ancora lontana.

I programmi dell’estate, finalmente! Intanto Pier Silvio ha ben altro a cui pensare. A breve la proclamazione dei palinsesti autunnali dunque definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio. Non è semplice far combaciare gli interessi di molti, cercando di mantenere un equilibrio.

Tanti ritorni e volti nuovi, rinnovare è la chiave di lettura del prossimo 2025/2026. Un obiettivo che trascina con sé ulteriori traguardi, soprattutto richiamare una parte di pubblico ormai dispersa quindi sconfiggere Rai una volta per tutte – lo stesso ardore di poche settimane fa sebbene con risultati poco soddisfacenti.

Ebbene, da settembre non si potrà più sbagliare. Tuttavia la realtà parrebbe molto diversa dai desideri manifestati. Ancora in alto mare, distanti da un’eventuale soluzione. Mediaset è bloccata non riuscendo così a superare l’ostacolo. Specialmente qualcuno si è posto di traverso.

Mediaset è in difficoltà: problemi irrisolvibili?

Com’è noto la fortunata azienda ce l’ha sempre fatta. Esprime totale fiducia nei suoi collaboratori storici, per esempio Maria De Filippi o Gerry Scotti. Vorrebbe poter dire lo stesso nei riguardi di un altro stimato professionista, da oltre trent’anni associato all’iconico tv show, ma i rapporti sono cambiati.

Si crede ancora nel progetto seppur con qualche dubbio in più rispetto agli anni passati. Si parla di Striscia La Notizia, fiore all’occhiello di Antonio Ricci. Un telegiornale (satirico) nel quale la denuncia sociale costituisce elemento essenziale. Collocato in fascia access prime time, negli ultimi mesi riscontrati problemi.

Il programma ha perso carattere, magari ricalca stili del secolo scorso dunque non è al passo con i tempi. Indipendentemente dai motivi, l’unica certezza è il calo subìto – soprattutto a fronte di un nemico come Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi. Perciò, rimediare ai danni risollevando l’access di Canale 5.

L’idea di Mediaset, giocare sull’alternanza proponendo un game-show da affiancarle. Si potrebbe valutare l’ipotesi di trasmettere Striscia fino a Natale dopodiché dare il cambio a La Ruota della Fortuna, per esempio, oppure viceversa. Ebbene, Antonio Ricci irremovibile. Non ha alcuna intenzione di cedere la sua stagione.

D’altro canto si tratta sempre di un tg, seppur in una forma diversa da quella abituale, quindi necessaria la sua continuità: inconcepibile interromperla bruscamente per lasciare spazio a un collega nel medesimo slot orario. Un muro che non permette di elaborare alternative, purtroppo. Rivoluzione posticipata?

Finché non si sblocca la situazione, raggiungendo un accordo, difficile annunciare i palinsesti quindi si è costretti a slittare. Intanto Ricci non ha dubbi: vuole restare dov’è, da solo, senza alternanze. Dunque, l’appuntamento è per il mese di settembre, su Canale 5, ore 20.40 tra possibili scongiuri affinché vada meglio.