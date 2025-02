Taormina, le spiagge più belle e scenografiche da visitare nei dintorni

Taormina, quali sono le spiagge più belle del messinese? Ecco alcune che meritano sicuramente una visita. Tutti i dettagli.

La Sicilia è una delle regioni più belle, su questo non ci sono dubbi, ma oggi vogliamo parlarvi di tutte le spiagge che possono essere visitate se vi trovate a Taormina e avete voglia di conoscere il messinese. È tempo di cominciare a pensare alle vacanze estive, la Sicilia diventa una delle mete predilette per trascorrere le vacanze.

Non possiamo negare che le sue meraviglie sono in grado di fare breccia nel cuore di chiunque. Messina con la sua provincia vanta diverse spiagge che meritano almeno una volta nella vita una visita, ma di quali si tratta? Vi forniremo un lista, ovviamente senza seguire nessun ordine.

Le spiagge più belle nel messinese

Di Taormina ne abbiamo parlato spesso, ma ora andiamo a vedere quali sono le spiagge che tocca vedere se si è in città. Se il tempo che c’è a disposizione è parecchio vi consigliamo di visitare Capo D’Orlando, si trova circa a 90 chilometri di distanza da Messina, qui si possono ammirare delle spiagge incantevoli. Per chi non lo sapesse Gino Paoli per scrivere la celebre canzone “Sapore di sale” si ispirò proprio a questa località. Arriviamo a Gioiosa Mare e più nello specifico a Capo Calavà, la spiaggia si apre tra la roccia e si trova a 3 chilometri da Gioiosa, non mancano i villaggi turistici e stabilimenti balneari. In questo contesto non potevano non citare Isola Bella (Taormina), si può raggiungere in pochi minuti, nel 1998 fu istituita Riserva Naturale. Si tratta di una delle più belle località siciliane.

Anche le spiagge di Santa Teresa di Riva meritano una menzione particolare, si tratta di una località meno frequentata, ma vi assicuriamo che le spiagge vi lasceranno a bocca aperta, nel 2022 ha ottenuto pure la bandiera blu. Passiamo adesso alla spiaggia di Sant’Agata di Militello, composta da sabbia e ghiaia. Anche Tusa merita un posto d’onore, qui troverete un paesaggio da cartolina. Ovviamente, non si può non fare un salto al Castello di San Giorgio. Vicino Taormina troviamo, invece, la spiaggia di ciottoli e ghiaia, qui in Estate, però, le spiagge sono particolarmente affollate.

Anche la località balneare di Furci Siculo è stata inserita nell’elenco delle bandiere blu nel 2022, qui gli esperti consigliano le immersioni. Infine non potevano non parlare del mare di Letojanni, rientra fra i più affollati d’Italia, ma non c’è nulla da temere ci sono oltre 2 km di spiaggia libera dove potersi concedere qualche giornata di relax. Se vi trovate a Messina vi consigliamo di visitare questi luoghi.