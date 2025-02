Le tue scarpe danno cattivo odore anche dopo il lavaggio? Basta questo ingrediente e smetterai di vergognartene – blogtaormina.it

Se le tue sneakers danno cattivo odore nonostante i lavaggi, è giunto il momento di provare questo trucco.

Non importa che siano nuove o vecchie, che amiamo la pulizia o rimandiamo il momento di lavarle: se il cattivo odore si è infiltrato nei materiali interni, difficilmente andrà via con un semplice giro in lavatrice.

Il motivo? Probabilmente batteri e funghi ben annidati all’interno delle scarpe. Il lavaggio rimuove lo sporco superficiale, ma spesso non elimina del tutto i microrganismi responsabili della puzza, soprattutto se le scarpe non si asciugano completamente. E se questo è accaduto, poco importa che all’uscita dalla lavatrice profumino di pulito e vengano asciugate con il phon per accelerare il processo: basta una passeggiata e il cattivo odore tornerà come prima.

Visto che è un problema piuttosto comune, vediamo come un semplice ingrediente tra quelli che vi elencheremo può risolverlo una volta per tutte… o almeno fino alla prossima ondata di sudore.

Come rimuovere la puzza dalle scarpe: buttarle? Sì, ma ammollo

Basta un ingrediente per rimuovere il cattivo odore persistente dalle vostre scarpe, ma visto che non vogliamo farvi acquistare nulla e utilizzare cose già presenti nelle vostre case, vi daremo più di uno spunto.

Per esempio, l’aceto bianco è una delle soluzioni migliori per neutralizzare i cattivi odori e uccidere i batteri che si annidano nelle scarpe. Basta mescolarlo in parti uguali con acqua in un flacone spray e spruzzarlo all’interno delle calzature dopo ogni utilizzo. Se le scarpe sono particolarmente maleodoranti, potete anche immergerle in una bacinella con acqua e aceto per qualche ora. Una volta asciutte, la puzza non dovrebbe più farvi visita.

Se l’idea dell’aceto non vi piace, è il momento di tirare fuori il bicarbonato di sodio. Questo ingrediente ha un potere assorbente straordinario e combatte i batteri alla radice. Potete usarlo in due modi: spargendolo direttamente nelle scarpe e lasciatelo agire per almeno 24 ore. Il giorno dopo, scuotendo bene bene per rimuovere i residui. Altrimenti, per un metodo potenziato, create un mix con un quarto di tazza di bicarbonato, un quarto di tazza di lievito in polvere e mezza tazza di amido di mais. Poi mettete il composto in due calzini, chiudeteli con un nodo e infilateli nelle scarpe per tutta la notte.

Per un effetto extra profumo, provate con la saponetta. In questo caso infilate una saponetta asciutta dentro ogni scarpa e lasciatela lì tutta la notte. Il sapone assorbirà i cattivi odori e rilascerà un profumo di pulito. L’unica regola? Non deve essere umido, altrimenti si rischia l’effetto opposto.

Infine, se volete un tocco di freschezza in più, si possono provare gli oli essenziali Tea tree, chiodi di garofano e legno di cedro: non solo profumano, ma combattono anche i batteri. In questo caso basta inserire poche gocce all’interno delle scarpe o mescolarle con il bicarbonato: il risultato è garantito e duraturo.