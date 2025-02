Da quando uso questo metodo non serve più la candeggina per smacchiare gli strofinacci: tornano puliti lo stesso

Con questo metodo gli strofinacci tornano perfettamente puliti: senza candeggina si eliminano le macchie subito.

Tra i tantissimi oggetti indispensabili che abbiamo in cucina, gli strofinacci sono tra quelli a cui difficilmente si potrà rinunciare. Grazie alla loro incredibile versatilità possono essere utilizzati per svariati compiti, a partire dall’asciugatura delle stoviglie, fino ad essere usati per asciugare le nostre mani. Insomma, è impossibile vivere la cucina senza averli a disposizione.

Che siano bianchi, colorati a tinta unita o a fantasia poco importa, ciò che conta e che è estremamente importante, è accertarsi di averli sempre perfettamente puliti ed igienizzati. Infatti, entrando continuamente con oggetti o con alimenti sporchi, gli strofinacci diventeranno nel giro di poco un vero ricettacolo di germi e batteri, trasformando in un potenziale pericolo per la salute.

Come smacchiare ed igienizzare gli strofinacci senza candeggina

Nel momento in cui dobbiamo igienizzare gli strofinacci, la prima cosa da fare è agire sulle macchie per essere certi di rimuoverle del tutto. In questo caso, uno dei prodotti più utilizzati è la candeggina, che, grazie al suo poter riesce a penetrare nelle fibre e a rimuovere ogni tipo di alone. Tuttavia, oltre ad essere particolarmente aggressiva, la candeggina non potrà essere utilizzata in caso di strofinacci colorati. Come fare quindi in questo caso?

Partendo dal presupposto che la candeggina non dovrebbe mai essere usato in modo smisurato, una goccia ogni tanto permette di ottenere il massimo dell’igiene. Tuttavia, esiste un’alternativa che sarà perfetta non solo per smacchiare gli strofinacci, ma anche per igienizzarli al massimo. Tutto quello che si dovrà usare è del comunissimo percarbonato.

Il percarbonato di sodio è un prodotto naturale di origine minerale che, a contatto con l’acqua tiepida, almeno 40°C, sprigiona ossigeno attivo. Ed è proprio questo ossigeno sprigionato che andrà ad agire in profondità e rimuoverà ogni tipo di sporco. Per procedere quindi, si dovrà preparare una bacinella con acqua tiepida o calda e mettere all’interno un paio di misurini di percarbonato, immergere gli strofinacci e lasciare in ammollo per circa 30 minuti. Una volta fatto questo, si potranno mettere in lavatrice e proseguire con il classico ciclo di lavaggio. E finalmente, senza dover usare nulla di chimico, gli strofinacci saranno perfettamente puliti ed igienizzati, da sembrare come appena comprati.