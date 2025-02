Taormina, tre curiosità che non conosci su una delle città più belle della Sicilia

Taormina, tre curiosità che non sai sulla città, ti tocca conoscere tutto prima di recarti sul luogo: tutto quello che c’è da pere.

Vi abbiamo più volte detto che Taormina è una delle mete più visitare in Sicilia, ricca di storia e di bellezze naturalistiche. Insomma, ogni anno sono migliaia i turisti che la scelgono. Scoprirla significa trovarsi davanti gli occhi percorsi archeologici, paesaggi mozzafiato e spiagge segrete, l’obiettivo di oggi è, però, quello di scoprire qualche curiosità che riguarda questo luogo, andiamo a capire di cosa si tratta.

A volte questi aspetti passano in sordina, ma se hai in mente di fare un viaggio, allora non puoi perderti queste curiosità.

Taormina, alcune curiosità che non conosci

Taormina, non lo si può negare è incredibilmente bella da scoprire, le piccole strade e il Belvedere lasciano di stucco i visitatori, ma è bene sottolineare che non è solo questo. Più volte vi abbiamo parlato di questo luogo, ma oggi andremo a vedere qualcosa di più, specie per quel che riguarda le curiosità che pochi conoscono sulla zona.

Conoscerle ti può portare a conoscere alcuni luoghi inesplorati e iconici della città. Vi consigliamo di prendere appunti e raggiungere poi tutte le destinazioni. Iniziamo subito da un luogo, ovvero Isola Bella, ma perché quest’ultima si chiama così? Tra le principali attrazioni, troviamo il meraviglioso isolotto, si tratta di un’area protetta, che è collegata alla terraferma solo da un piccolo strato di sabbia bianca. Quanti di voi sanno che c’è un’altra isola che si chiama proprio così?

Si trova nel Lago Maggiore, ed è stata chiamata così da Wilhelm Von Gloeden, si tratta di un nobile tedesco, che ha vissuto a Messina nell’ottocento. L’assessorato ai Beni Culturali riuscì a entrare in possesso dell’Isola solo nel 1998, da quel momento la riserva è gestita dal WWF. Impossibile resistere al fascino del luogo, ma quanti di voi sanno chi sono i personaggi illustri che l’hanno visitata negli anni?

Iniziamo da Oscar Wilde, Nietzsche, Gabriele d’Annunzio, Francis Ford Coppola, Federico Fellini, Richard Wagner, Gustav Klimt. L’enorme bellezza ha portato inevitabilmente alcuni registi a girare alcune scene dei film: “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, “Il padrino – Parte III” di Francis Ford Coppola. Non è mica finita perché anche Roberto Benigni girò alcune scene de “Il Piccolo Diavolo” e la “Dea dell’amore” di Woody Allen. Insomma, Taormina nel corso dei secoli ha saputo in qualche modo restare nel cuore di tutti e ancora oggi rimane una delle mete più belle presenti nel nostro Paese.