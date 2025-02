Se la notte vuoi dormire bene e senza risvegli, smetti di fare questo errore comunissimo: migliorerai subito la qualità del tuo sonno – blogtaormina.it

Dormire bene e senza risvegli è fondamentale per avere l’energia per affrontare la giornata. Tuttavia spesso si commette un errore molto comune che inficia la qualità del sonno. Ecco cosa evitare di fare.

Avere un buon sonno duraturo è molto importante per ricaricare le energie dopo una lunga giornata di lavoro o a svolgere faccende domestiche in casa. Molto spesso, però, l’addormentamento diventa difficile e i risvegli sono sempre più frequenti. Una buona qualità del sonno invece è un presidio imprescindibile per vivere bene e in salute.

Spesso però si commette un errore molto comune che può inficiare il buon sonno. Evitarlo permetterà di migliorare di gran lunga la qualità del proprio sonno e dunque di migliorare il proprio benessere in generale. Ecco cosa non fare mai.

Quale errore evitare di commettere per dormire bene

Per dormire bene ci si concentra su elementi come il letto, il materasso e il cuscino. Tuttavia, a volte non sono questi i fattori da considerare per riposare in maniera soddisfacente. Infatti, c’è un errore molto comune che spesso si commette che può inficiare sulla qualità del proprio sonno.

È un’azione che in molti compiono ogni sera, vale a dire dormire con il telefono vicino al letto. Questo comportamento può impattare negativamente sulla qualità del sonno perché fa venire voglia di stare alzati fino a tardi e guardare il cellulare anche nel cuore della notte, magari quando ci si sveglia per bere o andare in bagno.

Tante volte infatti si perdono ore intere a scrollare il feed dei propri social network o a vedere video curiosi e divertenti. Inoltre, secondo gli esperti, stare con il cellulare vicino al letto può anche far smettere di pensare al letto come a un luogo “solo per dormire”, ma come un luogo in cui intrattenersi fino a tardi con questo device. Infine, le luci blu che emettono i dispositivi elettronici, come appunto gli smartphone, possono essere stimolanti e rendere più difficile rilassarsi e addormentarsi.

Dunque chi vuole dormire bene e a lungo dovrebbe evitare di portare lo smartphone con se in camera, e precisamente sul comodino. Se proprio lo si vuole portare con se, cercare di tenerlo spento fino al mattino, in modo da non essere tentati ad usarlo.