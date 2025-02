Anche tu ami bere il caffè? Rendilo più gustoso aggiungendo questa spezia (anche la tua memoria ne beneficerà) – blogtaormina.it

In tanti amano gustare il caffè ma questa bevanda può diventare ancora più buona (e benefica per la memoria) aggiungendoci una spezia. Ecco di quale si tratta.

Ogni mattina tante persone amano svegliarsi con una bella tazzina di caffè. Durante la giornata, poi, questa bevanda è molto consumata: a metà mattina, durante la pausa al lavoro, dopo il pranzo o anche il pomeriggio durante una appuntamento. C’è chi lo preferisce lungo, chi corto, chi zuccherato e chi amaro, chi macchiato con il latte e chi no.

Insomma, il caffè mette d’accordo i gusti di ognuno ed è una bevanda amatissima in tutto il mondo. Può però diventare ancora più delizioso se si aggiunge dentro una spezia, che fra l’altro migliora anche la memoria e apporta diversi benefici. Ecco di quale si tratta.

Quale spezia aggiungere al caffè per renderlo più benefico

Il caffè è una delle bevande più amate e consumate al mondo. C’è chi ne beve una sola tazzina al giorno e chi di più durante la giornata perché dona energia e ha un gusto molto delizioso. Per renderlo ancora più buono, e persino benefico per la memoria, gli esperti consigliano però di aggiungerci dentro una spezia.

Si tratta della cannella, una spezia dal sapore e odore inconfondibile, molto usata in cucina (ad esempio per aromatizzare la apple pie, la torta di mele). La combinazione fra caffè e cannella, oltre ad essere deliziosa, permette anche di migliorare e sostenere la propria memoria quando inizia a vacillare, magari con l’avanzare dell’età.

Il caffè, infatti, contenendo caffeina, è uno stimolante naturale del sistema nervoso centrale, quindi aumenta l’energia, l’attenzione e le prestazioni cognitive. La cannella, invece, migliorando la biodisponibilità del glucosio nel cervello, aiuta a prolungare gli effetti stimolanti del caffè, pur evitando bruschi cali di energia dopo il picco di stimolazione della caffeina.

Oltre a migliorare la memoria, la cannella inoltre ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e protettive per il cervello e può aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Insomma, aggiungerla al caffè non solo permetterà di rendere più buona questa bevanda, ma anche più benefica. Si consiglia però di non consumarlo di sera perché potrebbe interferire con il buon sonno. Il momento migliore per sorseggiare il caffè con la cannella resta dunque al mattino appena svegli.