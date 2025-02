Taormina, il Castello entra a far parte dei luoghi del Fai: la storia della fortezza

Il castello di Taormina dopo anni rientra a far parte della rete del Fai, cosa cambia adesso? Tutto quello che c’è da sapere.

Valorizzare la storia, la bellezza di un luogo diventa una priorità. Partendo proprio da questi obiettivi il Castello di Taormina entra a far parte della rete del Fai. Il legame tra il Fai e l’isola diventa ancora più stretto. Adesso, infatti, la struttura che si trova sulla cima del monte Tauro, a 397 metri di quota, entrerà nei luoghi della Fondazione.

Per chi non lo sapesse, oltre alla la fortezza di Taormina, nella lunga lista sono presenti altri 52 castelli, ma solo due sono quelli sull’Isola.

Il Castello di Taormina entra nel circuito Fai, cosa c’è da sapere?

Il Castello di Taormina entra nel “circuito” Fai, valorizzare questi luoghi porta tanti benefici anche agli iscritti alla Fondazione. Per chi non lo sapesse, infatti, chi vorrà potrà visitare il castello Saraceno con un biglietto ridotto, con lo sconto del 10%. Ovviamente a giocare un ruolo fondamentale la posizione, infatti, dall’alto potrà essere ammirato il paesaggio a 360°, per intenderci si potrà guardare lo Stretto di Messina e le pendici dell’Etna.

Dopo 35 anni finalmente le porte della fortezza sono state riaperte. Raggiungerla non è così difficile, bisognerà arrivare tramite una scalinata intagliata nella roccia e, una volta giunti sul posto, i visitatori potranno osservare i ventuno punti di interesse. Non mancherà l’audioguida multilingue e saranno disponibile anche moltissime informazioni dettagliate. Non è mica finita, al termine della guida verrà offerta anche una pergamena personalizzata. Capiamo un po’ di più sulla storia di questo luogo.

Durante l’epoca greca e romana, la città di Taurmenion aveva due acropoli. La prima, ovvero quella che fungeva da acropoli per la città e facciamo riferimento alla rocca del Tauro. Mentre la seconda acropoli era chiamata Castello di Mola e si trovava ad un livello ancora più alto rispetto alla rocca del Tauro. Ovviamente le due acropoli erano distinti rispettivamente in “castrum superius” e “castrum inferior”. La prima costruzione del castello risalirebbe all’età bizantina e rappresentava uno degli avamposti di difesa nella guerra contro gli arabi. Tra il 908 e il 969 Taormina fu sottoposta a tre invasioni Saracene, questo portò ad un assedio del territorio, compreso il castello.

La liberazione di Taormina dai tiranni saraceni avvenne grazie ai Normanni. La strategia che adottarono i saraceni era quella del Conte Ruggero: gli accessi via mare vennero bloccati e furono create delle torri di legno costringendo il nemico a ritirarsi. Nel corso degli anni la costruzione iniziale subì numerose modifiche e venne abitato da diverse nobili famiglie.

Oggi il castello è di nuovo visitabile, un luogo poco noto ma ricchissimo di storia, che ogni anno chiama a sé tantissimi turisti.