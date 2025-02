Taormina, 45enne evade dai domiciliare e aggredisce i carabinieri: arrestata

I carabinieri di Taormina hanno arrestato una donna di 45 anni accusata di essere evasa dai domiciliari ed aver aggredito i militari dell’Arma.

Taormina, evade dai domiciliari e si scaglia contro i carabinieri: in manette una donna

Una donna è evasa dagli arresti domiciliari ed ha aggredito i carabinieri che sono riusciti a bloccarla ed arrestarla. Questo quanto accaduto nei giorni scorsi a Trappitello, piccola frazione di Taormina. A finire in manette una 45enne sudamericana di cui non sono state rese note le generalità.

Stando a quanto ricostruito, come riportano anche i colleghi della redazione di Messina Today, la donna, sottoposta agli arresti domiciliari per reati contro la persona, avrebbe lasciato la sua abitazione ed è stata individuata all’esterno di un condominio a Trappitello, dove ha dato in escandescenze urlando senza un apparente motivo. A segnalare l’accaduto un cittadino che, notando la scena, ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Dopo la segnalazione, sul posto è subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha cercato di calmare la 45enne in evidente stato di agitazione. Quest’ultima, però, prima, ha inveito contro i militari dell’Arma della Sezione Radiomobile, poi si è scagliata contro di loro aggredendoli fisicamente. Nonostante la resistenza, i carabinieri sono riusciti a bloccarla e procedere con l’arresto.

Considerato lo stato di agitazione, l’indagata è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale, dove è stata sottoposta ai controlli del caso risultando positiva alla cocaina e all’alcol. Ora è accusata di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale ed è in attesa di essere processata per i reati appena descritti. Intanto, i carabinieri della compagnia di Taormina stanno conducendo le indagini del caso per chiarire nel dettaglio quanto accaduto.