Rai, modifiche alla programmazione: addio al Paradiso delle Signore

Tra le soap nostrane più amate, Il Paradiso delle Signore: ma, presto, sparirà dalla tv in un soffio di vento.

Il pomeriggio è targato Rai, soprattutto con le vicende che riguardano Marcello (Pietro Masotti) e i suoi amici. La 9a stagione de Il Paradiso delle Signore miete successi, tenendo presente la fascia oraria in cui va in onda. Ancora c’è tempo, prima della pausa estiva, per cui la storia può assumere risvolti inaspettati.

Attualmente, la Contessa Adelaide parrebbe sparita nel nulla a cui si aggiungono le sue condizioni di salute, alquanto precarie – difatti Umberto e Marta molto preoccupati. Tancredi si avvicina a Rosa e Michelino entusiasta nel poter prendere parte allo Zecchino d’Oro.

Ebbene, presto, tutto questo scomparirà poiché l’azienda Rai ha deciso di mettere mano alla programmazione, quindi apportare delle modifiche sostanziali. Tra i programmi a rischio figura proprio Il Paradiso delle Signore, nonostante gli ottimi risultati e i miglioramenti, giorno dopo giorno.

Rai spiazza tutti: Il Paradiso delle Signore chiude

Difficile accettare la realtà eppure i protagonisti dei magazzini generali milanesi potrebbero salutare il loro pubblico per sempre. Probabilmente esigenze meramente aziendali o televisive – forse fare spazio al nuovo che avanza? Ad ogni modo risulta strano che non permetta almeno la conclusione della stagione.

Niente paura: alla soap non si rinuncia, anzi sembrerebbe confermata persino la decima per il 2025/2026. Ancora prematuro ma, sulla base di dati estremamente positivi, lo si affermerebbe (quasi) con certezza. Picchi del 22% di share e grande successo anche in streaming, i fatti sono eloquenti.

È vero, Rai vorrebbe porre un freno a Il Paradiso delle Signore, ma durante la stagione estiva, come di consueto. Vi è già fermento per organizzare il palinsesto dei mesi giugno, luglio e agosto, sebbene manchi un po’ di tempo. Tuttavia, sempre meglio anticipare. Dunque il finale di stagione previsto per maggio.

Dopodiché si opterà per altri programmi tv in sostituzione temporanea, anche se non sono ancora pervenute notizie. Intanto proseguono le puntate nel daytime pomeridiano, inoltre ipotizzando qualche scenario alternativo per la prossima serie, indipendentemente dalla conclusione della nona.

Potrebbe tornare il vero pilastro della soap, Vittorio Conti alias Alessandro Tersigni? D’altro canto, l’attore romano non ha mai escluso l’eventualità di un ritorno e alcune voci insisterebbero sulla sua presenza in autunno (oppure nel corso degli episodi). Rimarrebbe da capire se accompagnato dalla ‘sua’ Matilde.

Seguiranno aggiornamenti in proposito e, al momento, si continuino a seguire le vicende che coinvolgono il Paradiso: dal lunedì al venerdì ore 16, Rai 1.