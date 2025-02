Posso ottenere l’indennità di frequenza per mio figlio?

L’indennità di frequenza è una prestazione economica destinata alle famiglie con minori con disabilità per permettere l’inserimento scolastico e sociale.

L’indennità è erogata fino al compimento della maggiore età del figlio disabile, ed è corrisposta mensilmente per dodici mensilità. I requisiti per ottenere l’indennità di frequenza sono: minori di diciotto anni con riduzione uditive o con difficoltà a svolgere compiti e funzioni della propria età. Inoltre, sono richiesti requisiti sanitari, amministrativi e reddituali.

Per l’anno 2025, la prestazione economica ammonta a 336 euro al mese ed è concessa per dodici mensilità. Inoltre, l’indennità di frequenza è incompatibile con: il periodo di degenza, sotto forma di ricovero, per un periodo superiore a trenta giorni; con l’indennità di accompagnamento; con l’indennità speciale prevista per i ciechi parziali; l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. La normativa vigente, prevede che il beneficiario ha la possibilità di scegliere il trattamento più favorevole (art. 3 della Legge 289/1990).

Indennità di frequenza: importi e compatibilità 2025

Per ottenere l’indennità è necessario avere meno di diciotto anni di età, aver ottenuto il riconoscimento della disabilità grave, con difficoltà a compiere atti propri della minore età. Oppure, una perdita uditiva di entità rilevante. In merito un Lettore ci chiede: “Ho un figlio di 8 anni disabile, come posso chiedere l’indennità di frequenza e quali requisiti sono richiesti? Il Patronato mi ha detto che non mi spetta”.

Un altro requisito richiesto è la frequenza presso un centro ambulatoriale specializzato per trattamenti riabilitativi, terapeutici per il recupero di persone portatrici di handicap. Oppure, la frequenza di scuole private o pubbliche, centri di formazione professionali. Infine, è richiesto lo stato di bisogno economico, nel 2025 il limite reddituale è di 5.771,35 euro.

Per richiedere l’indennità di frequenza bisogna presentare domanda in modalità telematica all’INPS. La domanda si articola in due fasi, la prima prevede da parte del medico di famiglia la compilazione del certificato medico con l’invio telematico all’INPS. La seconda fase prevede la presentazione della domanda in modalità telematica all’INPS che contiene il numero di protocollo dell’invio del certificato medico. Il richiedente ha novanta giorni dall’invio del certificato per inoltrare la domanda all’Istituto previdenziale.

In risposta al nostro Lettore, oltre alla disabilità, sono richiesti altri requisiti, tra cui il limite di reddito che dimostri lo stato di bisogno economico. Una delle criticità dell’indennità di frequenza è il limite di reddito annuale, che nel 2025 è di 5.771,35 euro. Consigliamo di controllare se si posseggono i requisiti richiesti per ottenere il beneficio e di confrontarsi con il Patronato.