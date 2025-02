Taormina, la città pronta ad accogliere 200 ospiti internazionali per il Taobuk

A giugno si terrà il Taobuk – Taormina International Book Festival con tanti eventi in programma e oltre 200 ospiti internazionali.

Giorni di festa a Taormina, dove, in occasione del Carnevale 2025, sono stati organizzati numerosi eventi a cui prenderanno parte i residenti e numerosi visitatori. Sono già diversi, invece, quelli in programma per la stagione estiva, quando la città ospiterà migliaia di turisti.

Fra questi rientra il Taobuk – Taormina International Book Festival. La 15esima edizione del festival del libro si terrà dal 18 al 22 giugno 2025 ed il tema scelto è “Confini-porte dell’immaginari”. Sono già attesi 200 ospiti internazionali tra scrittori, scienziati, intellettuali, artisti, politici ed economisti che prenderanno parte ai vari eventi in programma in occasione del festival. Come sempre, verranno anche consegnati i Taobuk Award, cerimonia trasmessa in diretta su Rai 1.

Taobuk – Taormina International Book Festival, a giugno il grande festival del libro

Dal 18 al 22 giugno 2025 si terrà la 15esima edizione del Taobuk – Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. In programma, nella splendida cornice di Taormina, numerosi eventi e spettacoli che coniugheranno letteratura, arte e scienza.

Alla manifestazione, che avrà come tema i “Confini-porte dell’immaginari“, parteciperanno più di 200 ospiti, provenienti da oltre 30 Paesi nel mondo, tra scrittori, artisti, scienziati, intellettuali, politici ed economisti che si confronteranno su più tematiche.

Come ogni anno, durante il festival, promosso dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il Ministero degli Esteri, verranno consegnati i Taobuk Award, riconoscimenti assegnati alle personalità di altissimo profilo letterario, artistico, scientifico o dell’impegno civile, coerentemente con la vocazione multidisciplinare del festival. La cerimonia del Taobuk Gala si terrà nella serata di sabato 21 giugno presso il Teatro Antico di Taormina e verrà trasmessa su Rai 1. All’evento prenderanno parte gli scrittori Peter Cameron, Joe R. Lansdale e Susanna Tamaro.

Non solo, sono in programma numerose iniziative, organizzate in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, presieduta da Luca Formenton e diretta da Paolo Verri, in occasione dei 50 anni dalla prima edizione di “Horcynus Orca“, romanzo dello scrittore italiano Stefano D’Arrigo pubblicato nel 1975. Tra queste iniziative il progetto di digitalizzazione dei principali documenti relativi alla vicenda editoriale di “Horcynus Orca“, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e di Pavia.

Domenica 22 giugno, infine, sempre al Teatro Antico di Taormina, è in programma lo spettacolo di musica e parole diretto dal regista Davide Livermore che riprenderà i brani del romanzo “Horcynus Orca” di D’Arrigo.