Sogni un matrimonio come le star della televisione? Enzo Miccio svela i segreti per realizzare il tuo evento senza spendere troppo

La data delle nozze è vicina e sogni già un matrimonio da star? Enzo Miccio svela i segreti per realizzare un evento indimenticabile.

Se per molti si tratta di un sogno ancora lontano, per altri il giorno più importante della vita è già alle porte e con esso tutte le aspettative di renderlo perfetto. Dall’abito, fino alle locations per i festeggiamenti, il matrimonio richiede un’attenta cura dei dettagli, precisione e capacità di organizzazione.

Se molte coppie amano cimentarsi in prima persona nella pianificazione del proprio matrimonio, sono molti a preferire il supporto di un esperto wedding planner. Questa figura professionale, tornata alla ribalta negli ultimi anni, offre tutto il supporto necessario per realizzare il proprio evento in maniera impeccabile.

Lo sa bene Enzo Miccio, acclamato volto di programmi televisivi quali Ma come ti vesti?! e Shopping Night, il quale ha fatto della sua passione per i matrimoni un vero e proprio lavoro. Diventato punto di riferimento per molte star dello showbiz internazionale, Enzo Miccio è ora pronto a svelare tutti i segreti per organizzare un evento indimenticabile.

Matrimonio da star: i segreti di Enzo Miccio da non perdere

Il wedding planner più celebre della televisione lo sa: ogni matrimonio richiede precisione, cura per i dettagli e tanto tempo a disposizione. Questi gli ingredienti segreti impiegati da Miccio anche in occasione dell’organizzazione dei matrimoni di Simona Ventura e Veronica Maya. «Ogni sì è un’avventura, far sposare le star è un’impresa notevole», ha confessato Enzo Miccio sulle pagine del settimanale Eva 3000, lasciandosi andare ad un racconto carico di emozioni e vissuto.

Tra abiti, bouquet eleganti, locations maestose e sognanti, Enzo Miccio svela come il segreto di ogni matrimonio ben riuscito risieda nel divertirsi ad immaginare l’evento e rendere tutto un gioco. Per il wedding planner più famoso d’Italia, quindi, ogni matrimonio avrebbe le fattezze di una avventura indimenticabile, da vivere fino in fondo in compagnia degli sposi e del team di lavoro.

Non mancano, tuttavia, i momenti di tensione e paura, sfociati spesso in un clima di agitazione anche per gli stessi protagonisti dell’evento. «Simona Ventura ci sono cascato, per Veronica Maya stavo per naufragare», rivela Enzo Miccio sfatando il mito dell’organizzatore impeccabile e della possibilità di creare un evento senza alcun errore. Per il wedding planner il rischio esiste, ma può diventare un’ottima occasione per improvvisare e mettere in gioco la creatività.