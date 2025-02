Prima che sia troppo tardi pulisci il divano in tessuto: scegli uno di questi metodi e vedrai che differenza

Solo se pulisci così il divano in tessuto riesci ad ottenerlo perfettamente pulito: solo ingredienti naturali ed un’igiene unica.

Cosa c’è di più bello e rilassante, dopo una giornata passa fuori a dividersi fra lavoro e impegni vari, di rientrare in casa e godersi qualche minuto di relax sul divano con la propria famiglia? Ed è proprio questo elemento, ad essere tra gli accessori che non possono mai mancare nella propria abitazione. Che sia grande o piccolo non importa, ciò che conta è che il divano dovrà sempre esserci.

Ovviamente, com’è giusto che sia, più il divano sarà vissuto e più tenderà a sporcarsi molto rapidamente. Proprio per questo motivo, sarà importante dedicarsi alla sua pulizia periodicamente, utilizzano di prodotti adatti tenendo presente soprattutto del materiale di cui è composto. In questo modo, infatti, si potrà agire in profondità ma senza correre il rischio di danneggiarlo.

Divano in tessuto, come pulirlo in modo perfetto e senza danneggiarlo

I divani presenti attualmente in commercio sono fatti di diverso materiale, ci sono quelli pelle, in simil-pelle, in alcantara, in velluto e poi ci sono i classici divani in stoffa. Oggi nello specifico, andremo proprio a prendere in esami questi ultimi e andremo a mostrare come agire per eliminare anche le macchie più ostinate dal rivestimento in tessuto.

I divani in tessuto sono sicuramente tra i più comuni e possono essere sia sfoderabili, che non sfoderabili. Nel primo caso, la loro pulizia sarà estremamente semplice, in quanto basterà, appunto, sfoderarli e mettere tutto in lavatrice. Nel secondo caso invece, sarà necessario agire in un altro modo per essere certi di eliminare a fondo tutto lo sporco. Come fare quindi per pulire un divano in tessuto non sfoderabile? Per prima cosa usando un’aspirapolvere si dovrà eliminare tutta la polvere e lo sporco superficiale, come briciole, peli e capelli.

Una volta fatto questo, si andrà a preparare un mix con acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Si potrà quindi immergere un panno, meglio se in microfibra e immergerlo nella soluzione. Dopo averlo strizzato per bene, si andrà a passare sul divano, agendo in modo particolare sulle macchie. Non appena si sarà completata la pulizia del divano, si potrà risciacquare una seconda volta ed aspettare che asciughi. Ed ecco che in poche mosse anche lo sporco più ostinato sarà completamente sparito.