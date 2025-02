Dimenticane uno solo e il matrimonio fallirà: gli “amuleti” che la sposa deve avere con sé. – (blogtaormina.it)

Una vera sposa non può fare a meno di questi amuleti se vuole sperare in un matrimonio felice. Li conosci già tutti?

La cerimonia per unire in matrimonio esiste da secoli e porta con sé moltissime tradizioni. Basta pensare che solo a sentire la parola nozze ci si immagina in automatico la sposa in abito bianco, con tanto di velo sulla testa. Oppure il lancio del bouquet di fiori per augurare a chi riuscisse a prenderlo di sposarsi a sua volta molto presto.

Accanto a questi simboli però esiste anche una lunga serie di superstizioni legate alla buona riuscita del matrimonio. Una volta dopotutto le nozze erano il più delle volte combinate per fini economici o politici, e non basate sulla libera volontà degli sposi. Così nel tempo è nata l’idea che esistano dei veri e propri “amuleti” che possano favorire un’unione serena.

La particolarità di questi oggetti a cui si attribuisce così tanto valore durante la cerimonia è che ad averli dev’essere un solo membro della coppia. Il peso delle superstizioni infatti ricade tutto sulle spalle della sposa, che deve provvedere a procurarseli entro la cerimonia. Se ne dovesse mancare anche solo uno il matrimonio rischierebbe di partire già compromesso.

I 5 oggetti da portare il giorno delle nozze

Ognuno di questi speciali amuleti racchiude in sé un significato profondo. Prima di tutto la sposa deve avere con sé qualcosa che rappresenta il passato, come un fermaglio o un gioiello che aveva da piccola. Questo le permetterà di non dimenticare la vita precedente al matrimonio e le esperienze che l’hanno portata a diventare la donna che è.

Così come il passato è importante, il giorno del matrimonio occorre guardare al futuro. Per questo occorre avere anche qualcosa di nuovo, un indumento o un nastro da acquistare per l’occasione. Ma volendo anche solo l’abito da sposa può contare, dato che si indossa in pubblico per la prima volta e quasi nessuno l’ha visto prima.

Servono poi un oggetto regalato e uno prestato alla sposa per la cerimonia. Il primo rappresenta l’affetto delle persone che si amano, quindi chi porta il regalo dev’essere un amico o un parente della sposa. Il secondo invece rappresenta la vicinanza della famiglia durante il momento del rito, quindi di solito è la madre della futura moglie a procurare qualcosa.

Infine di rito occorre almeno un piccolo dettaglio o ornamento di colore blu. Questo colore simboleggia la purezza e l’onestà della sposa e quindi è di buon augurio per la coppia. La tradizione più antica vorrebbe che sotto l’abito la ragazza porti una giarrettiera blu, ma va bene anche solo un nastrino inserito nell’abito.