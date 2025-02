Cristina D’Avena rincontra la sua vecchia fiamma dopo 40 anni: la reunion fa sognare

I due insieme fanno sognare tutti i fan: incontro davvero speciale per Cristina D’Avena a distanza di quarant’anni, la reunion è diventata subito virale.

Cristina D’Avena protagonista di un particolare ed emozionante evento, diventato subito virale sul web. La cantante, come sappiamo, è veramente amatissima dal pubblico ed a distanza di tantissimi anni dal suo esordio continua ad essere una beniamina di grandi e piccini, grazie alle sue sigle e non solo.

Per molte generazioni simbolo degli anni ’90 e dei cartoni animati, la D’Avena è un’artista affermata e riconosciuta, che tra premi, dischi e sold out ha raggiunto nel corso della sua lunga carriera dei traguardi davvero incredibili, non mancando di essere considerata da molti anche come un’icona di bellezza.

Ospite di Splendida cornice su Rai 3, grazie a Geppi Cucciari, Cristina D’Avena ha fatto un tuffo nel suo passato incontrando lui, e facendo parallelamente sognare tutto il pubblico da casa: ecco cosa è successo, la reunion con la ‘vecchia fiamma’ a distanza di quarant’anni.

Cristina D’Avena di nuovo con lui: la reunion su Rai 3 che ha fatto sognare il pubblico

Durante Splendida cornice, la padrona di casa Geppi Cucciari ha deciso di fare una sorpresa davvero particolare a Cristina D’Avena, ospite d’eccezione della puntata. In molti sanno che, oltre ad essere una celebre cantante, la D’Avena è stata protagonista su Italia 1 anche come attrice, prendendo parte a diversi telefilm come Licia dolce Licia (trasmesso nella primavera del 1987), Teneramente Licia (trasmesso nell’autunno del 1987) e Balliamo e cantiamo con Licia (trasmesso nella primavera del 1988).

Ebbene, insieme a lei come protagonista c’era Pasquale Finicelli, nei panni di Mirko: grazie a Geppi Cucciari è andata in scena la reunion tra i due attori, felici ed emozionanti di riabbracciarsi nuovamente in televisione. A dispetto della D’Avena, però, Finicelli è al momento lontano dal mondo dello spettacolo e di professione fa l’autista per un manager.

In ogni caso, in tanti ancora si ricordano di lui e delle sue performance come attore. “La gente mi riconosce ancora per strada e mi chiede foto, io mi vergogno un po’ però è eccezionale che ancora si ricordino di me” ha spiegato Finicelli durante la puntata. La cantante ha fatto i complimenti all’ex-attore, trovandolo in forma, e stupita ha raccontato di come non si vedessero veramente “da una vita”. Scherzando, la Cucciari ha invitato i due a sedersi vicini, sperando nella nascita di un amore; che magari, i due, tornino a lavorare insieme?