Sai che ci sono degli alimenti che fanno bene al cervello? Gli scienziati hanno svelato l’elenco completo – blogtaormina.it

È risaputo che esistano dei cibi che possono apportare dei benefici al corpo: così, gli scienziati hanno svelato l’elenco degli alimenti che fanno bene al cervello. Ecco quali sono.

Seguire un’alimentazione varia ed equilibrata è uno dei suggerimenti che più spesso medici ed esperti danno a chi voglia vivere a lungo e in salute. Così, non bisognerebbe demonizzare alcun cibo ma semplicemente fare scelte consapevoli quando si mangia, preferendo alimenti poco artefatti e processati, come ad esempio verdure, frutta, proteine di buona qualità e grassi sani.

È risaputo, infatti, quanto molti alimenti apportino dei benefici per il nostro organismo a vari livelli. Per questo gli scienziati hanno diffuso anche l’elenco degli alimenti che possono preservare la salute e il funzionamento del cervello. Ecco di quali si tratta.

L’elenco degli alimenti che fanno bene al cervello secondo gli scienziati

L’alimentazione che si segue ogni giorno può essere particolarmente importante per preservare la salute e la funzionalità degli organi ma anche per garantire una vita più lunga (anche se spesso si trascura ciò che si mangia, preferendo cibi veloci e facili da preparare, rinunciando magari alla qualità). Eppure, fare scelte consapevoli a tavola è un importante presidio di salute e longevità.

In particolare ci sono alcuni alimenti che, se consumati regolarmente, possono garantire la salute e funzionalità del cervello. Infatti gli scienziati hanno visto che alcuni di questi possono favorire lo sviluppo di nuove cellule e ridurre al minimo il rischio di declino cognitivo. Si tratta di tre alimenti che si dovrebbero avere sempre in casa perché possono davvero fare bene al cervello.

Inoltre sono molto versatili e facili da integrare nella propria alimentazione quotidiana. Sono:

Mirtilli , dei frutti piccoli ma ricchi di bontà e benefici. Infatti aiutano a neutralizzare l'azione dei radicali liberi nel cervello, che possono causare stress ossidativo e danneggiare le cellule.

Curcuma , questa spezia dal color dell'oro, contiene un potente agente antinfiammatorio che aiuta a ridurre l'infiammazione nel cervello.

, questa spezia dal color dell’oro, contiene un potente agente antinfiammatorio che aiuta a ridurre l’infiammazione nel cervello. Semi di lino, contengono Omega 3 che possono contribuire a ridurre il rischio di declino cognitivo legato all’età e a proteggere dall’Alzheimer e dalla demenza.

La curcuma è una spezia molto versatile che si può aggiungere in tanti piatti per dare più gusto e digeribilità. Inoltre può essere usata anche per creare il golden milk (il latte d’oro pieno di benefici). I mirtilli possono essere consumati sin dal mattino in uno yogurt oppure come spuntino sano di metà mattina e pomeriggio, in alternativa ai prodotti industriali ricchi di zucchero.

Anche i semi di lino possono essere aggiunti allo yogurt oppure in piatti salati per un tocco croccante e donare tanti benefici. Insomma questi sono i 3 alimenti essenziali per fare del bene al cervello in maniera facile e naturale.