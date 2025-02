Il Gattopardo, Deva Cassel e i genitori: “Uno dei più grandi regali”

Deva Cassel e il grande regalo che le hanno fatto i genitori, l’attrice parla in vista dell’arrivo de Il Gattopardo in streaming su Netflix.

Dopo gli esordi, praticamente da adolescente, nel mondo della moda, Deva Cassel ha ormai da tempo iniziato una brillante carriera da attrice, parallelamente a quella di modella; la giovane sta seguendo in tutto e per tutto le orme della mamma Monica Bellucci, a cui assomiglia sempre di più e da cui ha decisamente ereditato, oltre che bellezza, anche talento, fascino ed eleganza.

Recentemente, la giovane attrice classe 2004 ha recitato in pellicole come La bella estate e Bethlehem, anche se ora arriva il grande esordio in streaming su Netflix: dopo una lunga produzione, finalmente la mini-serie de Il Gattopardo è pronta per essere vista dai tantissimi abbonati alla piattaforma streaming.

La serie, dato l’adattamento del noto romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (uno dei più noti e conosciuti della letteratura italiana) ha già una grande attenzione mediatica; ancor di più, poi, gli occhi saranno tutti puntati su Deva, pienamente sotto i riflettori nonostante la giovane età. In concomitanza con l’arrivo in streaming della serie, la Cassel si è raccontata in una lunga intervista a Grazia, col settimanale che le ha dedicato anche la copertina.

Il Gattopardo, Deva Cassel e il regalo dei genitori: l’intervista a Grazia

Parlando con Grazia, Deva Cassel ha avuto modo di farsi conoscere meglio dal pubblico italiano, parlando degli inizi della su carriera e del rapporto coi suoi genitori, oltre che dell’esperienza con Il Gattopardo; sulla serie, ha rivelato come inizialmente fosse spaventata all’idea di riprendere il ruolo che fu di Claudia Cardinale, ma di essere comunque abituata ai paragoni perché, da sempre, c’è chi la paragona e confronta con la mamma.

Il rapporto coi suoi genitori, che le hanno trasmesso la passione per la recitazione, è comunque splendido; a metà tra due culture (“Mi piace dire di essere ‘un’italiana con un’attitudine francese’”, ha rivelato a Grazia) Deva parla cinque lingue, e questa capacità (oltre al fatto di aver sempre viaggiato molto e di aver conosciuto diverse culture) è senza dubbio quello che ha definito “il più grande regalo dei miei genitori”.

Oltre a questo, comunque, l’attrice ha sottolineato quanto siano stati importanti per lei i suoi genitori, che le hanno sempre lasciato grande libertà nelle scelte e le hanno insegnato a darsi valore e ad avere fiducia in sé stessa. “Le loro lezioni di vita mi accompagnano tutti i giorni” ha aggiunto Deva, lanciata più che mai verso una brillantissima carriera.