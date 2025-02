Che fastidio i cattivi odori che provengono dallo scarico del lavandino: apri la dispensa perché lì dentro c’è il prodotto per eliminarli – blogtaormina.it

Nonostante i profumatori per ambienti e la pulizia, in casa possono diffondersi cattivi odori dallo scarico del lavandino. Per fortuna in dispensa c’è il prodotto per farli sparire.

Ogni giorno ci si dedica alle faccende di casa per preservare la salubrità dell’ambiente. Ma che fastidio quando, nonostante la pulizia, dallo scarico del lavandino provengono cattivi odori che si diffondono in tutto l’ambiente. Questi si possono formare normalmente a causa di qualche residuo di cibo o di detersivo negli scarichi, ed essere molto pungenti.

In commercio esistono prodotti ad hoc autosgorganti ma spesso sono formulati con ingredienti potenzialmente tossici e bisogna anche essere molto cauti nell’utilizzarli perché possono irritare pelle, occhi e naso. In alternativa si può usare un prodotto naturale, che quasi sicuramente si ha già in dispensa, per rimuovere con successo i cattivi odori dallo scarico del lavandino. Ecco di cosa si tratta.

Il prodotto per rimuovere facilmente i cattivi odori dallo scarico del lavandino

I cattivi odori in casa possono provenire dal wc, dal frigo ma anche dallo scarico del lavandino della cucina. Qui, infatti, i residui di cibo, di grasso o di detersivi, possono accumularsi e generare una puzza molto fastidiosa e difficile da rimuovere. Anche se in commercio esistono dei prodotti specifici, questi possono essere costosi o contenere ingredienti inquinanti e potenzialmente tossici. Per non parlare del fatto che bisogna essere molto prudenti nell’utilizzarli perché possono causare danni a pelle, occhi e naso.

Per questo, per risolvere il problema dei cattivi odori dallo scarico del lavandino si può usare un trucco naturale ed economico che consiste nell’utilizzare dei prodotti che quasi sicuramente si hanno già in casa, perché molto usati per svolgere le faccende domestiche in maniera sostenibile. Si tratta infatti dell’aceto bianco e del bicarbonato di sodio.

Questi due, combinati con l’acqua, creano un mix potente per liberare lo scarico del lavandino dal cattivo odore. La prima cosa da fare sarà versare nello scarico una parte di bicarbonato di sodio, quindi aggiungere piano piano due parti di aceto bianco. Lasciar agire per 15 minuti, quindi versare una quantità abbondante di acqua bollente nello scarico per eliminare i residui più persistenti.

Appena conclusa questa procedura, lo scarico del lavandino sarà perfettamente sgorgato e la puzza verrà assorbita.