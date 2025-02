Taormina, il programma per il Carnevale 2025: tutti gli eventi

Sabato si aprirà il Carnevale 2025 a Taormina che prevede un calendario ricco di eventi dal 22 febbraio al 4 marzo: il programma completo.

È tutto pronto a Taormina per il Carnevale 2025. Sono numerosi gli eventi in programma nella “Perla dello Ionio” tra spettacoli, concerti e sfilate allegoriche che animeranno per oltre una settimana la città, pronta ad accogliere centinaia di turisti.

Chi ha voglia di trascorrere un Carnevale indimenticabile può optare per un soggiorno a Taormina e godersi quanto organizzato dall’Amministrazione comunale. Il sindaco Cateno De Luca in merito ha spiegato che l’obiettivo del programma “Colora i tuoi sogni” è quello di regalare un’esperienza unica trasformando questi giorni in momenti di aggregazione e divertimento.

Carnevale 2025 a Taormina, un programma ricco di eventi dal 22 febbraio al 4 marzo

Sabato 22 febbraio prenderà il via “Carnevale a Taormina. Colora i tuoi sogni”, il programma che prevede una serie di eventi, organizzati dall’Amministrazione comunale, in occasione di uno dei periodi più attesi dell’anno. Concerti e sfilate animeranno la città e permetteranno ai residenti e ai turisti di vivere un’esperienza unica.

Il primo evento, in programma sabato 22 e domenica 23, è “Taormina Incanto”, la festa della musica organizzata presso il Palazzo dei Congressi. Nei due giorni successivi (25-26 febbraio) si terranno i laboratori teatrali per bambini “Le Allegre Mascherine” a cura di Annamaria Raccuia e organizzati nei centri parrocchiali di Trappitello e nelle delegazioni comunali di Mazzeo. Il 27 febbraio sarà il turno di Fordream, evento che prevede giochi, balli e l’installazione di giochi gonfiabili per i bambini in diverse piazze della città. Venerdì 28 febbraio spazio allo spettacolo teatrale dedicato alla tradizione carnevalesca “La fiera di Re Carnevale” che si terrà al Palazzo dei Congressi.

Nei primi tre giorni di marzo, il Carnevale a Taormina entrerà nel vivo. Sabato 1° marzo sono previsti nuovamente l’animazione Fordream, lo spettacolo per bambini “Bim Bum Bambini” e la serata di balli “The Mask Dance con Cecilia Gayle” in Piazza Falcone e Borsellino a Trappitello. Domenica, invece, i carri allegorici animeranno la città nella tradizionale sfilata lungo Corso Umberto. Lunedì 3 marzo tornerà l’animazione Fordream, mentre la sera si esibirà in concerto il duo latinoamericano Los Locos.

Il Carnevale a Taormina si chiuderà martedì 4 marzo (Martedì grasso) con la seconda sfilata di carri allegorici lungo Corso Umberto nel pomeriggio, mentre alle 21 è prevista la serata danzante in Piazza Duomo “Taormina in festa tra maschere e musica”.

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha spiegato che il Carnevale 2025 coinvolgerà residenti e visitatori in un’esperienza unica all’insegna del divertimento, grazie a tutti gli eventi gratuiti organizzati in città.