Taormina, il mito e l’origine del nome della Perla dello Ionio

Taormina, cosa sappiamo sull’origine del nome? Tutte le informazione che nel corso del tempo si sono susseguite: i dettagli.

Di Taormina si parla sempre delle sue bellezze, delle viste mozzafiato e delle spiagge incantevoli che da lì possono essere raggiunte, ma cosa si sa sul nome antico della città? Iniziamo dicendovi che il suo nome un tempo era Tauromènion.

Oggi vogliamo parlarvi della sua fondazione, anche se è doveroso aggiungere una postilla: sulla sua fondazione non si sa moltissimo. Non ci stancheremo mai di dirvelo, ma sono moltissimi quelli che ogni anno la scelgono per le loro vacanze.

Taormina, il mito e l’origine tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo detto che Taormina è una delle città più belle del Sud Italia, ma cosa sappiamo della sua origine? In merito sulla sua fondazione non si sa molto e ve lo avevamo anticipato, ma capiamo qualcosa di più. Secondo Diodoro Siculo (storico vissuto nel I sec. a. C.) sarebbe stata fondata nel 396 a.C. dagli indigeni Siculi, quest’ultimi erano appoggiati dal comandante cartaginese Imilcone.

Nel 394 a.C Dionigi il vecchio, si tratta di un signore di Siracusa, cercò, ma senza riuscirci di occupare Taormina e nel corso dell’assedio rischiò addirittura di perdere la vita. Nel 392 a.C. riuscì tramite un trattato con i Cartaginese, Dionigi riuscì ad annettere la città al territorio di Siracusa. Ma attenzione, la fondazione della città greca fu possibile solo nel 358 a.C. e nello specifico quando Andromaco riuscì a portare i superstiti di Naxos e i discendenti sul sito e allora prese in nome di Tauromènion dal Monte Tauto. Il rapporto tra la colonia e Naxos è stata confermata proprio dalle monete di Taormina sulle quali è stato raffigurato Apollo Archeghètes. Si tratta della divinità protettrice dei Nassi.

Come avrete ben capito Tauromènion restò in territorio siracusano, ma questo fino alla conquista romana e tutto questo è stato attestato dal trattato del 263 a.C. fra Ierone II di Siracusa e Roma. Con il tempo il nome è stato trasformato in Taormina che significa “abitazione su Tauro” stiamo parlando del monte. L’assegnazione del nome alla città secondo Diodoro è da attribuire ai Siculi e non ai Greci.

Secondo, invece Pietro Rizzo invece furono entrambi i popoli a chiamarla così. Attorno a Taormina aleggiano diverse leggende. Per intenderci, alcuni tirano in ballo Pitagora. Taormina è la meta perfetta per chi vuol fare il pieno di storia e di bellezza, vi basterà visitarla per rendervene conto.