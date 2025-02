Chiara Ferragni issa bandiera bianca: la dedica social è rivolta a Fedez, il pubblico scatena il putiferio

Le didascalie social di Chiara Ferragni fanno sempre discutere: questa volta si pensa ad una dedica a Fedez.

Chiara Ferragni combatte tutt’oggi con gli strascichi del Pandoro gate. Per quanto cerchi di affermarsi nuovamente come regina degli imprenditori digitali, sembra la sua epoca d’oro sia ormai passata ed irrimediabilmente perduta. La strategia di comunicazione da lei applicata non funziona più come un tempo. Al contrario, accade sempre più spesso che le sue affermazioni scatenino derisione e polemica, più che commenti positivi e celebrativi.

La sua posizione mediatica ha giovato delle rivelazioni di Fabrizio Corona, che per quanto abbia tentato di raccontare una versione della storia che palesi le scorrettezze consumate ai danni di Fedez, ha comunque contribuito a far passare Chiara Ferragni come la vittima del rapporto. La moglie tradita ripetutamente, presente sul letto dell’ospedale, vicina ai figli ed ora determinata a riprendere le redini della sua esistenza (accanto a Giovanni Tronchetti Provera).

Ciò nonostante, l’influencer milanese è ancora sotto la lente di ingrandimento dei giudici più severi: gli utenti. Uno degli ultimi scatti condivisi ha scatenato un nuovo putiferio. Si parla nuovamente della sua relazione con il rapper, ma anche della potenziale ipocrisia che si nasconde dietro le sue parole. L’opinione pubblica, sempre più esigente, non tollera più esternazioni di questo tipo.

Una dedica social o una coincidenza? Le parole di Chiara Ferragni

Un selfie come altri, accompagnato però da una didascalia ambigua. Poiché, si sa, è proprio l’assenza di chiarezza che offre terreno fertile per i dibattiti pubblici (e dunque per il tanto agognato hype su Instagram). È incredibile inoltre la coincidenza con la 75esima edizione del Festival di Sanremo, durante la quale Fedez ha oggettivamente dominato il palco con il brano Battito. Di cosa parla la canzone? Di vulnerabilità.

“Due persone vulnerabili troveranno sempre il modo per connettersi” – la didascalia. Ed ecco che il pubblico ha espresso sentenza. Alcuni hanno sottolineato quanto sia paradossale che una figura nota, benestante, con due figli, felicemente fidanzata e apparentemente serena parli di “vulnerabilità”. Altrettanti hanno sostenuto che Fedez sia ancora innamorato di lei ed altri hanno accusato l’imprenditrice di cavalcare tutt’oggi l’onda del Pandoro gate.

Chiara Ferragni ha risposto a pochi commenti. I limiti imposti sul suo profilo tendono a ridimensionare la portata di utenti che avrebbero espresso la loro opinione. Il problema però rimane: la nota influencer non è più acclamata e celebrata come un tempo. Una realtà, questa, con la quale la diretta interessata non ha ancora fatto i conti. O almeno così sembra.