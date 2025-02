Avevo tante lenzuola vecchie ma non volevo gettarle: le ho riutilizzate in questo modo e ho svoltato

Vecchie lenzuola, perché gettarle quando in casa posso tornare ancora utili? Con queste idee le riutilizzi e non si spreca nemmeno un centimetro.

In casa, la biancheria da letto è fra quelle cose che non manca di certo, anzi, ogni occasione sarà buona per acquistarne di nuove, magari sfruttando una super offerta o trovando qualche pezzi in promozione. Ovviamente, più i cassetti e gli armadi si andranno a riempire di nuove lenzuola e più ci saranno dei modelli diventeranno vecchi e datati.

Che siano datate, deprezzate o che magari presentano ingiallimenti e magari anche qualche piccolo buchetto, è davvero un gran peccato gettare via tutte le vecchie lenzuola che non si usano più. Uno spreco non indifferente, soprattutto perché riutilizzandole si potrà ottenere qualcosa di unico. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, sono diverse le idee da poter realizzare utilizzando delle lenzuola che non usiamo più.

Alcune idee originali per poter riutilizzare in casa delle vecchie lenzuola

Ancora oggi, nonostante sia ormai noto come il riciclo creativo permetta di ridurre gli sprechi, si tende a gettare con estrema facilità alimenti ed oggetti che in realtà possono essere utilizzati una seconda volta. Nel caso di vecchie lenzuola, ad esempio, sono tantissime le idee da poter provare e che permetterà di riciclare in modo creativo ed originale.

Piuttosto che gettare via le lenzuola che ormai non si utilizzano più, perché non provare queste idee che permetteranno di riciclarle in modo geniale? Ad esempio, si potranno trasformare, senza nemmeno troppa difficoltà, in copricuscini, copri federe o anche copridivano. Un’idea velocissima e che non richiede alcuna dimestichezza particolare con ago e cotone, se non quella di ritagliare la dimensione necessaria all’utilizzo.

Allo stesso modo, da delle vecchie lenzuola si potranno ricavare sia delle tovagliette da prima colazione che una tovaglia intera. Seguendo la stessa tecnica, si potrà realizzare anche un runner originale da tenere in cucina o in soggiorno. Se invece vogliamo qualcosa di più pratico, basterà tagliare semplicemente le lenzuola per ottenere dei panni per spolverare.

Infine, se siete prossimi a far dei lavori in casa, le lenzuola deprezzate saranno perfette per protegger pavimenti e mobili. Insomma, le idee di certo non mancano, non resta che metterle in pratica per ridurre immediatamente lo spreco.