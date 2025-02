Taormina, tra le mete preferite dai turisti: prevista grande affluenza nel 2025

Nel 2025 si stima una crescita del turismo a livello globale con ottime prospettive anche per l’Italia: Taormina tra le mete più ambite.

L’Osservatorio della Borsa internazionale del Turismo ha reso note le stime per il prossimo anno, quando i turisti a livello globale potrebbero salire di una percentuale compresa tra il 3 e il 5%, in buona parte per le mete europee che sembrano rimanere quelle più gradite.

Anche l’Italia sembra essere tra le mete preferite dai turisti con le stime che parlando di una crescita del settore nel nostro Paese, grazie anche alla destagionalizzazione e della ricerca da parte dei viaggiatori di luoghi di nicchia o zone dedicati al benessere. Tra i centri italiani che registrano una significativa affluenza rientra Taormina, considerata la città della “dolce vita siciliana”.

Turismo, si prevede crescita dell’affluenza a livello globale: Taormina tra le mete più ambite

Si prevede una crescita dei turisti tra il 3 ed il 5% a livello globale durante il 2025. A confermarlo i dati dell’Osservatorio della Borsa internazionale del Turismo. Le mete del Vecchio Continente rimangono quelle maggiormente scelte dai viaggiatori. Secondo le statistiche, difatti, nel 2024 si è registrato un aumento dell’affluenza con 747 milioni di arrivi internazionali, il 5% in più rispetto all’anno precedente.

Ottime prospettive anche per l’Italia, grazie, come già anticipato, alla destagionalizzazione e all’offerta di luoghi di nicchia o caratterizzati da fenomeni naturali o dedicati al benessere. Quello che emerge dai dati è anche una crescita di viaggi organizzati tra millennial e Gen Z, ma anche tra soli uomini che caratterizzeranno il turismo durante l’anno in corso. È stata evidenziata anche la tendenza in aumento della voglia dei turisti di organizzare vacanze che prevedano attività in serata o nelle prime ore del mattino o che ruotino attorno a particolari eventi, come concerti, festival musicali o manifestazioni sportive. In quest’ultimo caso, l’Italia, secondo alcuni studi, potrebbe far registrare un ulteriore crescita delle presenza grazie alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che potrebbero portare un contributo economico tra i 2,3 e i 3 miliardi di euro e circa 2 milioni di visitatori.

Per chi sceglie di trascorrere le vacanze al Sud, Taormina rimane una delle mete più ambite. A dimostrarlo i dati relativi al 2023 e al 2024, quando si sono registrate presenze per oltre un milione di visitatori. Durante la stagione estiva saranno diversi gli eventi che si terranno nella Perla dello Ionio, tra concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni cinematografiche e tanto altro.