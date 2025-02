Né Diletta Leotta né Federica Masolin: chi è la bella e soprattutto brava giornalista sportiva del momento

La giornalista sportiva che sta conquistando tutti con la sua bravura e la sua bellezza: no, non parliamo né di Diletta Leotta né di Federica Masolin.

Negli ultimi anni ci sono sempre più giornaliste sportive che stanno diventando famosissime tra il pubblico: ovviamente, non è nemmeno il caso di parlare di Diletta Leotta, ormai famosissima e che oltre ad essere il volto di DAZN da anni e un’affermata speaker radiofonica, ha fatto anche mesi fa il suo debutto come conduttrice su Canale 5 (grazie a La Talpa).

Gli ultimi mesi hanno visto poi Federica Masolin raggiungere vertici di popolarità incredibili: la giornalista milanese, dopo la Formula 1, ha trovato la consacrazione in Sky dedicandosi alla Champions League, diventando ormai un volto noto e apprezzatissimo da tutto il pubblico.

Insieme a loro, tantissime brave conduttrici sportive sono ad esempio molto seguite sui social, e non mancano anche di cimentarsi in attività da modelle; negli ultimi giorni, però, non si fa che parlare di lei, che con la sua bellezza e soprattutto con la sua bravura sta davvero conquistando il cuore di tutti.

E’ la giornalista sportiva del momento: le curiosità su di lei

Classe ’91, siciliana (come Diletta Leotta) ma nata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, Eleonora Incardona ha spiccato definitivamente il volo come giornalista sportiva, sebbene la sua formazione, almeno inizialmente, la stava spingendo verso un’altra professione. Dopo aver frequentato il liceo scientifico si è infatti trasferita a Milano per studiare Giurisprudenza; dopo la laurea ha provato a studiare magistratura, ma vari eventi l’hanno portata verso il mondo dello spettacolo.

Prima il grande successo come modella, poi l’arrivo della popolarità sui social e, infine, anche la tv: da influencer, dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2010 e anche a Veline due anni dopo, è diventata una giornalista sportiva, muovendo i suoi primi passi nel settore grazi a Sportitalia. La rete del canale 60, negli ultimi anni, sta formando sempre più giornalisti e giornaliste sportive e così, proprio come la collega Giusy Meloni (altro volto molto apprezzato dal pubblico) ha poi accettato una collaborazione con Dazn, collaborando nel team di Dazn Bet Club.

Con Juventus-Inter della scorsa domenica 16 febbraio è anche arrivata sul prato dello Juventus Stadium, attirando ancor di più i riflettori su di lei: nemmeno i tabloid inglesi hanno potuto fare a meno di notarla. Lo sport ormai fa parte della vita di Eleonora a 360: oltre al suo lavoro per Dazn è la madrina del Giro d’Italia dal 2023, e soprattutto ormai da mesi ha ufficializzato la sua relazione con Samuele Ricci, centrocampista del Torino.