Fedez, a Sanremo non era solo: chi era al suo fianco, ma è rimasta nell’ombra

Non tutti lo sanno, ma Fedez ha scelto di non presentarsi da solo a Sanremo, al suo fianco c’era qualcuno davvero fondamentale. Ecco chi è.

Era prevedibile fin dall’inizio che la partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo avrebbe fatto rumore. E così è stato. Del resto, si parla di lui da tempo per la separazione chiacchierata con Chiara Ferragni, anche se successivamente le voci sono diventati ancora più pesanti non appena è venuta alla luce la storia d’amore parallela che lui avrebbe avuto con Agelica Montini, a cui era legato già prima di sposarsi e anche nel periodo in cui era sposato.

L’influencer sostiene di essere venuta a conoscenza della verità solo recentemente, ma ha ormai voltato pagina ed è felice al fianco del suo nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera. Il rapper desiderava che si parlasse di lui solamente per la sua esibizione, così da mettere da parte indiscrezioni e gossip di ogni tipo.

La sua presenza in gara alla fine ha sorpreso tutti in positivo, così come il coinvolgimento emotivo che ha mostrato durante l’interpretazione. Nessuno era però a conoscenza però di chi era al suo fianco in questa occasione così importante, il cui ruolo è stato davvero cruciale.

Una presenza discreta ma fondamentale per Fedez a Sanremo

Fedez era intenzionato a far parlare di sé soprattutto per la sua esibizione, pur sapendo sarebbe stato difficile ci si limitasse a questo. Il cantante ha provato a sviare le domande scomode, ma è felice per essersi piazzato nella top 5, esito più che positivo.

Tenere a bada l’ansia in una manifestazione così importante non è comunque mai semplice per tutti, a maggior ragione per lui visto il vortice in cui è finito, per questo ha scelto di avere al suo fianco qualcuno che avrebbe potuto avere un ruolo fondamentale. Di questo si è parlato solo a kermesse finita, a conferma di come l’intento sia stato raggiunto. Si tratta di Nicoletta Romanazzi, una mental coach a cui ha deciso di affidarsi già dal mese di gennaio, così da arrivare preparato sul palco dell’Ariston e provare a tenere a bada la tensione che avrebbe potuto avvertire dentro di sé.

Del resto, ogni artista sa bene come un teatro come quello sia prestigioso ma possa generare anche paura. Il recente passato del rapper ha reso comunque tutto ancora più complesso. La scelta della professionista non è stata casuale, è bene precisarlo. Lei infatti ha avuto modo di seguire anche personaggi del calibro di Mattia Perin e Marcell Jacobs.

A parlarne è stata la diretta interessata, ma solo ora che quell’espereinza si è conclusa, insomma Fedez è riuscito a raggiungere l’obiettivo che si era prefissato prima di arrivare nella città dei fiori. “Dietro la performance di Federico c’è stata una preparazione a 360 gradi. Una squadra intera si è compattata e focalizzata per supportarlo affinché potesse portare tutta la sua attenzione solo sulla performance, senza preoccuparsi troppo del resto, ed esprimere la sua arte, i suoi talenti e soprattutto ritrovare la sua musica e il suo pubblico e raccontargli un’esperienza personale molto profonda” – sono state le parole che la mental coach ha scritto sul suo profilo Facebook, per trarre un bilancio del suo lavoro.

Un messaggio importante

Successivamente lei stessa ha voluto spiegare meglio il suo lavoro. “Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. L’obiettivo era di prepararlo a salire al meglio sul palco di Sanremo. Come con gli atleti che seguo ci siamo focalizzati su: la capacità, quando serve, di escludere il mondo esterno e portare tutta l’attenzione all’interno ed entrare nello stato della massima concentrazione; non farsi condizionare dal giudizio esterno, dai gossip o dalle polemiche”, ha spiegato.

“Ha avuto il coraggio di affrontare i propri demoni, riconoscere le fragilità e cominciare a volersi bene senza aspettare che sia il mondo esterno a farlo. Ritrovare ciò che veramente lo rende felice: la sua musica”, le sue parole.