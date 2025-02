Uomini e donne, arriva la rottura poco dopo la scelta

Dopo la recente scelta avvenuta nello studio di Uomini e donne, è già arrivata la rottura: i due protagonisti, a distanza di pochi giorni, hanno preso strade diverse.

Uomini e donne è uno dei programmi di punta di canale 5 e di Mediaset. La nuova edizione ha esordito a settembre 2024 e ha riservato, nelle settimane seguenti, parecchi colpi di scena, soprattutto nel trono classico. Alessio Pecorelli, per esempio, ha dovuto lasciare il percorso a metà, a causa di alcune segnalazioni sul suo conto. Non solo aveva mentito alla redazione, omettendo di andare in giro per i locali, ma era stato paparazzato insieme ad una ragazza.

Anche Michele Longobardi ha dovuto abbandonare il programma, dopo una segnalazione che parlava della sua frequentazione con un’ex corteggiatrice, Alessandra Fumagalli. Da qualche settimana, invece, c’è stata la scelta di Martina De Ioannon, che ha manifestato il suo interesse per Ciro Solimeno e inoltre, in una nuova registrazione, è avvenuta, inaspettatamente, quella di Francesca Sorrentino. Stando, però, agli ultimi rumors, una coppia sarebbe già giunta al capolinea.

Uomini e donne, si sono lasciati: a distanza di pochi giorni dalla scelta è già finita

Francesca Sorrentino, in una recente registrazione, aveva deciso di abbandonare il trono da sola. Aveva fatto sapere di non essere interessata a nessun ragazzo. Solo che Gianluca Costantino ha voluto parlarle dietro le quinte e una volta rientrati c’è stata, inaspettatamente, la scelta. Il corteggiatore le ha infatti detto di volerla conoscere meglio fuori dal programma e di essere disposto ad una frequentazione.

La loro scelta non è stata come le altre, dato che non sono stati fatti scendere i petali e il loro bacio non è stato accompagnato da una canzone d’amore. Sono passati pochissimi giorni dall’uscita di scena di Francesca con Gianluca e, secondo una recente indiscrezione, i due si sarebbero già lasciati. È stato Amedeo Venza, sul suo canale Instagram, a riportare la notizia. Prima ha annunciato la rottura e in seguito ha fatto sapere che le colpe sarebbero dell’ex tronista: “Vi dico che le colpe sarebbero di lei, visto che nessuno l’ha obbligata a scegliere Gianluca”.

L’esperto del gossip ha fatto sapere che fonti vicine gli hanno confidato che Francesca non si sarebbe comportata bene con Gianluca: “Lui la chiama e lei fa rispondere le amiche”. L’indiscrezione è stata alimentata, poco dopo, da nuove voci che confermerebbero che i due, a distanza di pochi giorni, si sarebbero già detti addio. Al momento né Francesca né Gianluca hanno rilasciato dichiarazioni in merito. La loro posizione, però, sembrerebbe essere legata allo svolgimento del programma: infatti, fino alla presentazione della ‘scelta’ non possono esporsi.