C’è chi usa il limone, chi i fondi del caffè: io per profumare il frigo uso questo metodo e mi soddisfa molto di più

Per profumare il frigo non serve né il limone e nemmeno i fondi di caffè: io uso questo metodo e funziona anche meglio.

Il frigo è senza dubbio tra gli elettrodomestici fondamentali in casa e in modo particolare in cucina. Grazie alle sue funzioni, infatti, possiamo non solo avere bibite fresche sempre, ma si potranno anche conservare gli alimenti e mantenere inalterati sapore, consistenza e proprietà anche per giorni interi, impedendo che questi vadano a male.

Ovviamente, entrando in contatto con ogni tipo di cibo e anche con alimenti potenzialmente contaminati, come ad esempio carne e pesce crudi, sarà estremamente importante che il frigorifero sia sempre pulito ed igienizzato. Un passaggio fondamentale, non solo per evitare la proliferazione di germi e batteri, ma soprattutto per impedire la formazione di cattivi odori per nulla gradevoli.

Come profumare il frigo con un metodo del tutto naturale

Nel momento in cui ci accorgiamo che dal frigo provengono degli odori per nulla gradevoli, si dovrà immediatamente procedere con una pulizia profonda. Per farlo basterà usare i classici prodotti che vengono impiegati per sgrassare la cucina, come ad esempio il detersivo per piatti. Una volta che tutto il frigo e ogni singolo ripiano saranno tornati brillanti, allora si potrà usare qualche trucchetto per rendere il frigo ancora più profumato. Ed oggi, mostreremo come ottenere tutto questo usando dei semplici tappi di sughero.

Sono diversi i rimedi naturali che nel corso del tempo abbiamo scoperto essere molto utili per profumare il frigo. C’è chi usa il bicarbonato, chi l’aceto e chi ancora il limone o i fondi di caffè. Oggi però, non andremo ad utilizzare nulla di tutto questo ma saranno i tappi di sughero ad essere i protagonisti di questo trucchetto del tutto naturale. Il procedimento è davvero semplicissimo e in pochi minuti si sentirà già una gradevolissima fragranza.

Dopo aver pulito con cura tutto il frigo senza aver tralasciato nulla, si andrà a prendere un semplice tappo di sughero e si taglierà a metà nel senso della lunghezza. A questo punto si andranno a versare sulla parte taglia e quindi più porosa delle gocce di olio essenziale a nostra scelta. Ora basterà sistemare il tappo nel frigo ed il gioco è fatto. Il sughero, essendo molto assorbente, catturerà gli oli essenziali rilasciando poco alla volta la loro fragranza. Ed ecco come in modo del tutto naturale e senza spendere nemmeno un euro, il frigo sarà pulito e profumato.