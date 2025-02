Thomas è confuso, ma alla fine confessa tutto. Beautiful, anticipazioni 20 febbraio

Finalmente la verità durante la prossima puntata di Beautiful del 20 febbraio: Thomas non si trattiene più.

Le tensioni si acuiscono e i rapporti si deteriorano: i personaggi della seguitissima soap americana a un punto di rottura. Liam ed Hope oppure quest’ultima e Thomas o ancora Steffy e Finn, al momento. Nessuno si salva: l’amore li travolge, nel bene e nel male, senza alcuna via di uscita.

In particolare, negli ultimi episodi, si è assistito alla fine (insanabile) del matrimonio tra Spencer e la giovane Logan: difficile che il sentimento rifiorisca, dopo quel bacio clandestino. Anche la figlia di Ridge con l’affascinante medico. In questo caso, il motivo della loro temporanea frattura è dato dalla presenza di Sheila.

Infine Thomas, fratello di Steffy. Si trova nel bel mezzo di una forte tempesta sebbene manifesti un’apparente serenità, come lui stesso ha ammesso durante una conversazione intima con la sorella. Ma la situazione sta per capovolgersi, non senza colpi di scena, a seguito della sua confessione.

Beautiful, spoiler 20 febbraio: finalmente, Thomas!

Attualmente Beautiful continua a coinvolgere il suo vasto pubblico, tra suspense ed intrecci. Sostenuta da mamma Brooke, Hope tenta di ricucire quel legame, ormai in frantumi, con l’ex marito Liam, ben consapevole che quest’ultimo ami Steffy: ma non è possibile cestinare anni di matrimonio per un solo bacio.

Tuttavia, Liam stesso non ha alcuna intenzione di perdonarla – ricordiamoci che la ‘piccola’ Logan lo ha tradito con Thomas, durante il soggiorno a Roma per la sfilata di moda della Forrester Creations. Oltretutto l’aitante Spencer si è confidato con Steffy dichiarandole il suo amore. Quindi, troppo tardi.

Poco prima di questo tardivo ripensamento, Hope avrebbe già consumato con Thomas, intrattenendo una breve relazione – durata poco, date le intenzioni della giovane imprenditrice di tornare con il marito. Ma, al cuor non si comanda, indipendentemente dalle circostanze. E Forrester Jr. ne darà prova molto presto.

Soffre per la separazione dalla sua amata, tuttavia tutto pur di vederla sorridere. Si reca da Liam perché desidera che la perdoni affinché ricomincino insieme, nel bene della loro famiglia. Un buco nell’acqua, come si suole dire. A questo punto, Thomas parla con Hope del suo tentativo, senza successo.

Come fa a infierire così tanto su una donna splendida come lei? Meglio non pensarci e cogliere l’occasione: le confessa di amarla follemente, nonostante la complicata situazione, dunque le schiocca un bacio passionale. Il preludio del grande ritorno, insieme? Potrebbe essere la volta giusta, senza più voltarsi indietro.