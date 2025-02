Taormina, torna il Premio Atena Nike: tutto sulla quarta edizione del riconoscimento

A fine giugno si terrà a Taormina la quarta edizione del Premio cinematografico Atena Nike: tutto quello che c’è da sapere.

Taormina si prepara ad ospitare Il Premio cinematografico Atena Nike. Gli organizzatori hanno già avviato i lavori per la quarta edizione del riconoscimento che si terrà nuovamente nella suggestiva “città siciliana della dolce vita” a fine giugno 2025.

Rinnovata la direzione artistica di cui farà parte il fondatore del Premio Fabio Saccuzzo e i due condirettori, il produttore Giampietro Preziosa e la corrispondente internazionale Alina Trabattoni. L’Academy, invece, è stata affidata alle attrici Claudia Gerini e Lucia Sardo, il duo Colapesce Dimartino e la produttrice Federica Vincenti. Il riconoscimento, come sempre, sarà suddiviso in due sezioni, Lungometraggi e Cortometraggi, a cui si aggiunge la Sezione Speciale, ognuna con diversi premi.

Premio Atena Nike, a fine giugno la quarta edizione del riconoscimento cinematografico

Sono già in corso i lavori per la quarta edizione del Premio cinematografico Atena Nike, il riconoscimento fondato nel 2022 e che ha come obiettivi quello di valorizzare autori, registi, attori e produttori, soprattutto emergenti, ma anche di promuovere le tematiche sociali trattate nel cinema.

La quarta edizione della manifestazione si terrà a Taormina a fine giugno, due giornate dedicate al cinema e all’arte. È stata rinnovata la direzione artistica, di cui farà parte anche il fondatore del Premio Fabio Saccuzzo con la presenza di due condirettori, Giampietro Preziosa e Alina Trabattoni. Il management artistico, invece, è stato affidato all’attore e direttore di doppiaggio Fabrizio Apolloni, l’agente cinematografica Emanuela Corsello, il casting director Armando Pizzuti, e l’attore e producer musicale Salvo Saverio D’Angelo. Infine, Claudia Gerini, Lucia Sardo, Colapesce Dimartino e Federica Vincenti faranno parte dell’Academy, la cui giuria, composta anche da giornalisti, selezionerà i film finalisti.

Il riconoscimento, patrocinato anche dalla Regione Siciliana, verrà anche quest’anno suddiviso in due principali sezioni: Lungometraggi e Cortometraggi, valutati da due differenti giurie che assegneranno i vari premi. A queste si aggiunge anche la Sezione Speciale che comprende altri prestigiosi riconoscimenti.

I termini per le iscrizioni sono stati fissati al 28 febbraio 2025 per i Lungometraggi e al 28 aprile 2025 per i Cortometraggi. I film finalisti, selezionati dalle giurie, verranno comunicati nei prossimi mesi prima dell’evento di giugno quando verranno consegnati i premi ai vincitori. Tra questi, per ogni sezione, rientrano i riconoscimenti al Miglior film, Miglior Attore e Miglior attrice.

Sono stati anche confermati per il 2025 i workshop di Cinema&Imprese, eventi di alta formazione professionale organizzati da Fabio Saccuzzo.