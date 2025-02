Taormina in inverno, un viaggio per scoprire i tesori del territorio: i luoghi da vedere

Taormina in inverno, tutto quello che c’è da sapere. Non perderti queste zone favolose, le visiterai in totale relax

Taormina, quanti di voi l’hanno visitata anche in inverno? Come ben sappiamo si tratta della perla dello Ionio, metà preferita di moltissimi turisti. Arroccata in cima al Monte Tauro, per arrivare al mare é necessario servirsi di navette, funivia o macchina. In estate é presa d’assalto dai turisti. Ma quanti di voi l’hanno visitata nel periodo tra novembre e marzo? Alcuni turisti non rinunciano alla sua bellezza, ma il numero é veramente molto ridotto in questo periodo.

Le strade sono meno affollate, i negozi quasi vuoti e i bar più accessibili. In questo periodo si potrà organizzare un tour in totale relax e si possono conoscere tutte le bellezze del luogo. Ovviamente tra i luoghi più belli da visitare troviamo non solo l’incantevole belvedere che affaccia sul mare e sull’Etna, ma anche il teatro antico. In inverno é facilmente visitabile, mentre nel periodo estivo gli ingressi sono limitati a causa degli spettacoli e dei concerti. Ma a Taormina sono molti altri i punti che possono essere raggiunti, capiamo di quali si tratta.

Taormina non perdertela in inverno, tutto quello che puoi fare

In inverno le chiese risultano essere più vuote, una gran queste é la chiesa di Santa Caterina, che si trova nei pressi del Palazzo Corvaja e ancora la Cattedrale di San Nicola e poi la chiesa di San Giuseppe che si affaccia sul belvedere. Non perdetevi Isola Bella.

In inverno sarà più semplice fare delle passeggiate. Le strade più vuote vi consentono anche di raggiungere le località vicine, tra queste troviamo Giardini Naxos e salendo più su si potrà arrivare anche a Castelmola, qui sarà possibile visitare le casette degli artisti. Poco più distante a pochi chilometri troviamo Savoca, qui per chi non lo sapesse furono girate le scene del film Il Padrino. Il bar é rimasto come allora.

Ma non perdetevi le mummie del Convento dei Cappuccini. Il punto di forza di queste località é anche il cibo, non farete fatica a trovare trattorie e bar. Qui potrete provare i sapori della Sicilia, non mancherà il pesce fresco o le specialità del luogo. Chi atterra all’aeroporto Fontanarossa di Catania, dovrà prendere autostrada Catania-Messina.

Chi vorrà potrà procedere uscendo direttamente a Taormina, in alternativa di potrà prendere l’uscita Giardini Naxos, da qui si potrà continuare ammirando la meravigliosa vista. In alternativa chi arriva in treno potrà scendere a Giardini Naxos e continuare la salita o in taxi, funivia oppure in bus. Taormina é una vera perla, sono milioni i turisti che la scelgono ogni anno e non delude mai le aspettative di nessuno.