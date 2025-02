Spendi ancora centinaia di euro per la skincare? I prodotti più efficaci ed economici si trovano nella tua cucina – Blogtaormina.it

Skincare troppo costosa? I consigli degli esperti della pelle suggeriscono pochi e semplici prodotti, che puoi trovare nella tua cucina.

Complice un incremento del tema sui social media, negli ultimi anni i prodotti skincare sono stati interessati da un improvviso aumento delle vendite e dell’interesse. Il lavoro quotidiano dei più noti personaggi dello spettacolo, a loro volta titolari di brand di cura della pelle, ha contribuito a generare un enorme interessamento verso il settore.

Dalle creme giorno, fino ai sieri e ai trattamenti per la notte, oggi il mercato offre una vasta gamma di prodotti pensati per il viso. Prendersi cura della propria pelle, quindi, è ormai diventato un’attività immancabile all’interno della propria routine quotidiana.

Nonostante la crescente e inarrestabile popolarità dei prodotti skincare, sono in molti a lamentare i prezzi alti proposti da la maggior parte dei brand. Quest’ultimi, il più delle volte, rimangono inaccessibili per una vasta fetta di consumatori, costretti a preferire i prodotti di aziende cosmetiche minori e meno commercializzate.

Addio alla skincare costosa: da oggi la trovi nella tua cucina

Per gli esperti non ci sono dubbi: non serve spendere interi stipendi in prodotti skincare per avere una pelle luminosa e sana. Con pochi e semplici alimenti, infatti, è possibile prendersi cura della propria pelle in maniera naturale, spendendo poco e ottenendo i medesimi risultati. Le proprietà di una dieta bilanciata, ricca di tutti i nutrienti essenziali, non contribuiscono solo al dimagrimento fisico, bensì procurano molteplici risultati anche alla salute dell’epidermide.

Tra gli alimenti da consumare quotidianamente, spiccano senza dubbio le nocciole, ricche di sostanze oleose, sali minerali e vitamine. Frullando delle nocciole insieme a un cucchiaio di olio d’oliva, è possibile ottenere uno scrub delicato da applicare sulla pelle e su tutto il corpo. Per gli amanti delle maschere, invece, è possibile utilizzare il grano saraceno, essenziale per ottenere un viso luminoso e una pelle liscia.

Mescolando quest’ultimo con un cucchiaio di yogurt bianco, miele e farina di grano saraceno, è possibile creare una maschera viso da applicare una volta a settimana. Nella skincare naturale e fai-da-te, non può mancare il finocchio, ricchissimo di acqua e alleato della pelle e dei capelli. Le sue foglie, unite a dei rametti di rosmarino, costituiscono gli ingredienti principali di un’acqua viso estremamente funzionale e ricca di vitamine.