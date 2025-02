Non basta pulirla, per eliminare (davvero) i cattivi odori dalla pattumiera è così che dovrai fare: funziona subito

Per una pattumiera pulita è indispensabile eliminare i cattivi odori: basterà fare così per averla finalmente perfetta.

In cucina la pattumiera è senza dubbio un oggetto indispensabile per raccogliere i rifiuti domestici. Può essere di varie dimensioni e materiali, come plastica o metallo, e spesso ha un coperchio per evitare la dispersione di cattivi odori, sporco, germi e batteri. C’è chi in genere lo lascia fuori al balcone e chi invece lo tiene proprio sotto il mobile del lavello della cucina.

Ovviamente, entrando in contatto con tutti gli scarti che si fanno in casa e anche con avanzi di cibo, i cattivo odori tendono a formarsi molto rapidamente. Proprio per questo motivo, quindi, sarà importantissimo tenerla sempre pulita ed igienizzata. In questo modo, infatti, non solo si andranno ad evitare odori sgradevoli, ma si ridurrà notevolmente il rischio di contaminazioni incrociate.

Addio ai cattivi odori nella pattumiera: questo trucco li neutralizza subito

Uno dei rischi più comuni che si riscontrano nel momento in cui la pulizia della pattumiera viene trascurata, è proprio la possibile formazione di cattivi odori, dovuti ovviamente a tutti i rifiuti presenti all’interno della pattumiera. Per evitare che questo accada, non serve solo pulirla accuratamente, ,ma si potrà adottare anche un piccolo trucchetto che andrà ad agire proprio su questo imprevisto.

Prima di scoprire come e cosa usare per neutralizzare i cattivi odori dalla pattumiera, sarà importante che sia sempre ben pulita. Per igienizzarla in modo corretto, basterà semplicemente lavarla almeno una-due volte la settimana con acqua e sgrassatore, o acqua e detersivo per piatti, agendo con cura ed eliminando tutti i residui di sporco. Una volta fatto questo, si potrà procedere con il trucchetto contro i cattivi odori.

Il rimedio è davvero semplicissimo e consiste nel mettere uno strato generoso di bicarbonato sul fondo della pattumiera ad ogni cambio del sacchetto. Grazie alle sue proprietà naturali, infatti, il bicarbonato non solo avrà un’azione disinfettante e assorbente, ma sarà anche in gradi di neutralizzare e di assorbire eventuali cattivi odori. In alternativa al bicarbonato, si potrà usare anche della polvere di caffè, anche in questo caso l’azione sarà la stessa anzi, si sentirò anche una gradevole fragranza ogni qualvolta si andrà ad aprire il coperchio della pattumiera.