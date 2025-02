Maltempo, esteso lo stato di crisi: anche Taormina tra i comuni interessati

La Giunta regionale ha deciso di estendere lo stato di crisi, proclamato per il maltempo delle scorse settimane, ad altri comuni siciliani: tra questi anche Taormina.

È stato esteso a 179 centri abitati siciliani e relativi territori lo stato di crisi per gli eventi meteorologici estremi verificatisi in Sicilia tra il 16 e 17 gennaio. A stabilirlo è stata la Giunta regionale che ha anche dichiarato lo stato di crisi per gli eventi meteo dello scorso 2 febbraio.

Tra i vari comuni interessati dal provvedimento, disposto in seguito ai controlli tecnici sul territorio e alla relazione del dirigente regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, rientra anche Taormina. La stima dei danni provocati dal maltempo è stata rivista passando da 70 a 85 milioni di euro, calcolo in cui non sono inclusi quelli subiti dal settore dell’agricoltura durante il mese scorso.

Maltempo, esteso lo stato di crisi per vari comuni: l’elenco sale da 116 a 179

È la provincia di Messina l’area della Sicilia maggiormente danneggiata dagli eventi metereologici registratisi tra il 16 e 17 gennaio. A confermarlo la decisione della Giunta regionale che ha esteso lo stato di crisi e di emergenza per 12 mesi ad altri comuni dell’Isola rispetto ai 116 individuati in un primo momento.

I comuni ed i vari territorio interessati dal provvedimento sono saliti a 179 in totale. È stato anche dichiarato lo stato di crisi per 46 comuni in relazione agli eventi metereologici del 2 febbraio. In entrambi i casi tra le zone interessate rientra anche il comune di Taormina, colpito dal maltempo sia a gennaio che a febbraio. La decisione è stata presa dopo il sopralluogo sul posto da parte dei tecnici e la relazione del dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina.

La Giunta ha anche modificato la stima dei danni per quanto riguarda gli eventi di gennaio con il totale che passa da 70 a 85 milioni di euro, esclusi quelli subiti dall’agricoltura durante il mese scorso. A questa cifra si aggiungono i 53 milioni quantificati per i danni provocati dal maltempo del 2 febbraio.

Come abbiamo già anticipato, è la provincia di Messina la zona maggiormente colpita dal maltempo delle scorse settimane con 83 comuni interessati sui 179 totali, seguita dalle province di Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Attraverso lo stato di crisi, che conferma il contesto di emergenza e criticità, sarà possibile avviare tutti gli interventi necessari per rimettere in sicurezza le zone colpite dal maltempo, soprattutto quelle maggiormente danneggiate e che presentano situazioni critiche.