La dieta ‘Mi piace così’ fa impazzire tutti: ma quanto costa realmente un percorso dimagrante?

Sono molte le testimonianze che affermano come il programma ‘Mi piace così’ funzioni realmente; ma quanto costa un percorso mirato?

Da mesi, durante i programmi pomeridiani, gira una pubblicità che non punta tanto sull’obesità in sé, quanto sul senso di inadeguatezza che i chili di troppo possono provocare. In questi spot vediamo Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini spiegare come, in realtà, perdere peso sia ‘semplice’.

Durante una puntata della rubrica della dietista Abril González Campos, si è affrontato il tema, analizzando il percorso dietetico e cercando di capire le ragioni del successo della dieta ‘Mi piace così’. Ed è qui che emergono alcune precisazioni da fare, sia se si intende seguire questo percorso specifico, sia un altro.

Il concetto di base è sempre lo stesso: il trattamento medico e dietetico deve mirare a reali cambiamenti nello stile di vita della persona nel lungo periodo. Questo programma è infatti di tipo restrittivo e promette risultati eccellenti entro 12/24 mesi. Tuttavia, una domanda rimane ancora aperta: quanto costa accedere al percorso ‘Mi piace così’ e portarlo a termine correttamente?

Quanto costa seguire un percorso dietetico con ‘Mi piace così’

Nonostante lo scetticismo di alcuni medici, questo percorso ha ottenuto risultati tangibili, anche se la vera chiave del successo risiede nel continuare a seguire il programma anche dopo il termine del trattamento.

Il programma ‘Mi Piace Così’ – come ogni dieta – offre diverse opzioni mirate, con percorsi che variano in base alla durata e agli obiettivi di dimagrimento. Ogni pacchetto ha un prezzo che si adatta progressivamente al tempo che si intende dedicare al trattamento.

La prima settimana è senza impegno, con la possibilità di ottenere un rimborso completo se si decide di non proseguire. Inoltre, sono previsti sconti progressivi: più lungo è il percorso, maggiore è la riduzione rispetto al prezzo base. Va tuttavia ricordato che i costi per i prodotti freschi, come frutta e latticini, non sono inclusi nel programma.

Ad esempio, se si sceglie un percorso di un mese, che promette una perdita di 1-3 kg, il costo è di 599€ al mese, ovvero circa 35€ a pasto. Per chi vuole perdere 4-6 kg in due mesi, il costo scende a 579€ al mese, pari a circa 17€ a pasto. Per un programma più lungo, il trattamento per perdere 12-16 kg in sei mesi ha un prezzo di 499€ al mese, ovvero 46€ a pasto. Il programma più conveniente è quello di 10 mesi, che consente di perdere 21 kg o più, con un costo mensile di 439€, pari a soli 28€ a pasto.

A conti fatti, per perdere 6 kg, il programma prevede una durata di circa due mesi, con un costo di 579€ al mese (17€ a pasto). In totale, quindi, si spenderebbero 1.158€ per i due mesi necessari.

Per perdere 20 kg, invece, si deve scegliere il programma di 8 mesi. In questo caso, il costo mensile è di 479€, che equivale a 28€ a pasto. Per tutto il percorso di 8 mesi, si spenderanno quindi 3.832€.