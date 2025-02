Uomini e donne, guai in vista: beccato fuori con una ragazza

Guai in vista per il cavaliere di Uomini e donne: di recente è stato paparazzato fuori dal programma insieme ad una ragazza.

Uomini e donne, nelle ultime puntate, ha visto in scena parecchi imprevisti. Prima c’è stato l’addio di Alessio, che ha dovuto abbandonare il trono dopo essere stato visto insieme ad una ragazza, ed in seguito quello di Michele. Anche su quest’ultimo è venuta fuori una segnalazione- poi confermata dalla diretta interessata- in cui si parlava di una frequentazione esterna. Inoltre, il giovane napoletano aveva contattato le sue corteggiatrici su Instagram, con un profilo falso.

Francesca, invece- come rivelato dalle anticipazioni- ha scelto Gianluca, anche se la sua è stata una scelta diversa. Non sono stati fatti scendere i petali e il loro bacio non è stato accompagnato da una canzone. Ma le segnalazioni da fuori, sui protagonisti della trasmissione, sono sempre all’ordine del giorno. Di recente sta circolando una voce che parla dell’incontro di un cavaliere con una ragazza fuori dal programma.

Uomini e donne, il cavaliere paparazzato con una ragazza: arriva una nuova segnalazione

Nelle ultime settimane il pubblico ha assistito alla decisione di Tina Cipollari di mettersi, di nuovo, in gioco a distanza di anni. Ha raccontato di essere single da tempo e di volere un uomo accanto. La trasmissione le ha riservato uno spazio speciale, con un trono molto più imponente rispetto a quello su cui solitamente siedono i tronisti. Solo che, negli ultimi giorni, su uno dei suoi cavalieri, è spuntata una pesante segnalazione.

Lorenzo Pugnaloni, sul suo canale Instagram, ha riportato una conversazione con un fan anonimo, in cui quest’ultimo gli ha fatto sapere di aver visto Angelo Perla in compagnia di una ragazza: “Ciao Lollo, ho incontrato il corteggiatore di Tina Cipollari, insieme ad una ragazza, a fare colazione a Viareggio”. Il follower ha mandato la foto, anche se sembrerebbe che non siano evidenti atteggiamenti intimi o gesti equivoci. Il cavaliere e la ragazza in questione fanno colazione, impegnati in una normale conversazione tra conoscenti.

Non si sa chi sia la donna, se si tratti effettivamente di una ragazza che sta conoscendo o sia semplicemente un’amica o una sua parente. Tina, inizialmente, aveva deciso di non dargli una possibilità, salvo poi cambiare idea, dopo aver visto un suo video, in cui si mostrava alla guida di una Ferrari. Il cavaliere ha 51 anni ed è un imprenditore nel campo della ristorazione, ha precisamente 3 catene sparse in Italia. Da quanto raccontato, sembrerebbe avere le carte giuste per conquistare l’opinionista.