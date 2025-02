Cerchi un costume di Carnevale last minute per tuo figlio? Le 10 idee fai-da-te e originali per realizzarne uno – Blogtaormina.it

Festa di Carnevale a scuola e nessun costume pronto? Ecco le 10 idee last minute e fai-da-te per realizzare un travestimento originale.

L’arrivo del Carnevale coincide puntualmente con il sopraggiungere di un clima goliardico, dedito al divertimento più spensierato. In questo particolare momento dell’anno, difatti, sono molte le città italiane immerse nell’atmosfera carnevalesca più autentica e nei festeggiamenti tradizionali.

A partire dal celebre ed elegantissimo Carnevale di Venezia, fino al più buffonesco di Viareggio, il periodo di Carnevale rappresenta il momento ideale per dare libero sfogo al divertimento. In questa atmosfera, non può mancare la presenza dei bambini, spesso protagonisti e diretti interessati delle feste più sognanti.

Per i più piccoli, Carnevale è l’occasione giusta per travestirsi dal proprio personaggio, animale o oggetto preferito, mettendo in gioco tutta la propria personalità. Con una buona dose di creatività e inventiva, inoltre, è possibile dare forma alle proprie idee, realizzando anche un costume di Carnevale originale e fai-da-te.

Costume di Carnevale fai-da-te: le 10 idee più originali

La festa di Carnevale è in arrivo ma i piccoli di casa non hanno ancora un costume da sfoggiare? Niente panico. Realizzare un costume fai-da-te, semplice e veloce, è possibile grazie a molteplici idee originali last minute ed economiche. Per le bambine più romantiche, per esempio, è possibile realizzare un costume da bambola di pezza in pochi e semplici mosse. Basterà recuperare degli indumenti primaverili, quali un vestito e un paio di scarpe comode, da abbinare ad una parrucca realizzata con i gomitoli di lana avanzati.

Per gli amanti dei cartoni animati, invece, è possibile realizzare un costume a tema utilizzando solo una maglietta bianca. Quest’ultima potrà essere sfruttata per disegnare il personaggio o l’ambientazione della favola preferita, lasciando libero sfogo anche alla creatività dei più piccoli. Gonfiando dei semplici palloncini colorati, inoltre, è possibile costruire dei divertenti costumi a forma di frutta, quali un grappolo d’uva o dei frutti di bosco.

Gli amanti dei costumi più dark, invece potranno trovare la loro fonte di felicità nel realizzare a casa il cappello di una strega o di un mago. Per farlo basterà recuperare del cartone da riciclo, colorarlo di nero e adattarlo alla testa del bambino. Con l’ausilio del cartone riciclato, inoltre, è possibile realizzare forme e oggetti diversi, quali le ali di un aereo, il profilo di una casa, un razzo spaziale, un robot e perfino una televisione. Tra gli oggetti da riciclare, è possibile utilizzare anche un vecchio ombrello per realizzare un divertente costume da medusa. Basterà colorare la superficie con una tonalità vivace e agganciare dei tentatoli di cartone sul bordo.