Taormina riceve il premio “La Manovella d’Oro”: riconoscimento per il secondo anno consecutivo

L’Automotoclub del Minotauro Taormina è stato premiato, per la seconda volta consecutiva, con “La Manovella d’Oro”: il commento del presidente Altadonna.

Per il secondo anno consecutivo, l’Automotoclub del Minotauro Taormina, club Federato ASI (Automotoclub Storico Italiano) rivolto a tutti gli appassionati di veicoli d’epoca, è stato premiato con il prestigioso riconoscimento “La Manovella d’Oro”.

Il premio viene annualmente assegnato dall’Asi alle manifestazioni e agli eventi più meritevoli organizzate dai vari club distribuiti su tutto il territorio nazionale. La consegna per l’edizione 2024 è avvenuta sabato scorso a Bologna. Ad annunciare il riconoscimento per l’Automotoclub del Minotauro Taormina è stato il presidente Fabio Altadonna che ha poi dedicato il successo a tutti gli equipaggi italiani e internazionali e agli organizzatori dell’evento “Le Mitiche Spider a Taormina”.

“Le Mitiche Spider a Taormina” premiata con la “La Manovella d’Oro”: è la seconda volta consecutiva

Nella giornata di sabato 15 febbraio a Bologna è stato consegnato il premio “La Manovella d’Oro” 2024, riconoscimento istituito da diversi anni dall’Asi e che viene attribuito alle migliori manifestazioni di veicoli d’epoca, tra quelle organizzate a livello nazionale.

Per l’edizione 2024, il premio è andato all’Automotoclub del Minotauro Taormina per la manifestazione “Le Mitiche Spider a Taormina”. Si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta lo scorso anno, e la nona della storia del premio per il club federato Asi. L’evento “Le Mitiche Spider a Taormina”, che si svolge annualmente nell’hinterland di Taormina, permette a tutti gli appassionati di ammirare decine di auto d’epoca, provenienti da tutta Italia e dall’estero, percorrere le strade taorminesi.

A commentare il premio, assegnato dopo una selezione tra oltre 800 eventi organizzati in tutta la Penisola, il presidente dell’Automotoclub del Minotauro Taormina, Fabio Altadonna. Il presidente, come riportano varie fonti locali, ha voluto dedicare il riconoscimento a tutti gli equipaggi di tutto il mondo che prendono parte all’evento, reso unico anche dalla splendida cornice di Taormina e dall’impegno di tutti gli organizzatori.

Nel 2025 si terrà la 22esima edizione de “Le Mitiche Spider a Taormina” che si svolgerà dal 20 al 22 giugno e l’obiettivo, come conferma il presidente Altadonna, sarà quello di confermare e aumentare il pubblico visto durante le precedenti edizioni, far scoprire la città di Taormina e altri angoli della Sicilia meno conosciuti, ma altrettanto affascinanti e, soprattutto, far crescere la passione per i veicoli d’epoca. Durante le varie edizioni della manifestazione hanno sfilato per le strade del comune siciliano veri e propri gioielli per gli appassionati delle auto d’epoca.