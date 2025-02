Mutui e prestiti da oggi più convenienti, controlla e fai richiesta subito per bloccare il tasso di interesse

Spesso si sente dire che non è il momento migliore per accendere dei mutui o per prendere prestiti.

Si sente dire essenzialmente che il mercato in questo periodo storico va contro a chi deve dei soldi alle banche, che non è una mossa saggia indebitarsi a prescindere dallo scopo. Ma è veramente così? Tutto sommato per tanti anni è stato così, sono quasi 20 anni che in Italia ci troviam sempre più in difficoltà, con il 2020 abbiamo ricevuto tutti una bella bastonata, ma anche se sembra assurdo, stiamo riuscendo a tirare avanti.

Le buone notizie sono poche ma se andiamo ad analizzare le tendenze di mercato, riusciamo a vedere, anche masticando poco la materia, che potrebbe tornare un momento favorevole a chi desidera mettere su casa e comprare un immobile, accendendo prima un mutuo. Ma non solo, anche a chi ha semplicemente bisogno di un prestito. Oggi i mutui per comprare casa apparentemente nel prossimo anno sembra che possano costare meno rispetto all’anno appena concluso.

Mutui a tasso variabile o fisso?

Se si sceglie un mutuo a tasso variabile, ovvero il mutuo le cui rate cambiano in base ai tassi decisi dalle banche, si spenderebbe meno rispetto al passato perché i tassi stanno scendendo. Possiamo vedere anche da soli che il costo medio costo medio di questi mutui è sceso al 3,10% nei mesi appena passati.

Nel 2023 questo stava al 4,42%”! Questo vuol dire che, se si prende questi tipi di mutui, le rate saranno ad oggi più basse rispetto al passato. Conviene approfittarne ora che il mercato lo permette. Se invece si desidera avere un mutuo a tasso fisso (per intenderci, quello dove le rate rimangono sempre uguali) si deve ricordare che il costo è dir recente aumentato. Non si può però ignorare che non sarà mai alto quanto quello a tasso variabile nei momenti peggiori.

Certo, se il mercato ci vuole bene, il tasso variabile può rimanere basso per anni, ma non è una certezza e non lo sarà mai. Quindi è ancora una buona opzione per chi preferisce essere sicuro che la rata non cambi mai. Controllate ora i tassi di interesse e valutate. Se ci pensiamo è un po’ una scommessa, avere un tasso medio alto, ma fisso o un tasso variabile che può potenzialmente essere sia altissimo che bassissimo?