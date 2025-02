Assegno INPS da 57 anni fino alla pensione: i nuovi requisiti 2025

Come ottenere l’assegno INPS già a 57 anni, dunque prima del pensionamento? Svelati i requisiti richiesti nel 2025.

Non tutti sanno che l’INPS da diritto ad alcune tipologie di contribuenti di poter avere un aiuto economico grazie al quale poter arrivare in tranquillità all’età pensionabile. Si tratta di soggetti che non hanno ancora i requisiti per poter ottenere la pensione di anzianità ma che, per un motivo ben preciso, non possono continuare a lavorare.

Con la Legge di Bilancio 2025 sono state confermate la maggior parte delle misure introdotte negli anni precedenti. Tra queste abbiamo la proroga di Quota 103, l’Ape Sociale e Opzione Donna. Inoltre, tra le possibilità rimaste in vigore nel 2025 troviamo anche l’Indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Come ottenere l’assegno INPS a 57 anni: chi può richiedere il servizio

L’INPS ha erogato una prestazione economica a favore dei soggetti che svolgono un’attività commerciale autonoma e, che, trovandosi nella situazione di dover cessare tale attività, non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Si tratta dunque di un sostegno economico temporaneo, destinato agli iscritti alla Gestione commercianti. Ci sono poi alcuni requisiti per poter richiedere questo indennizzo, a partire dall’età. Per ottenere l’IndCom i contribuenti devono avere almeno 62 anni di età per gli uomini e 57 anni per le donne. In entrambi i casi sono necessari 5 anni di versamenti nella gestione INPS per commercianti.

È necessario poi che vi sia cessazione dell’attività con tanto riconsegna al Comune di riferimento della licenza/autorizzazione e la relativa cancellazione dal registro di appartenenza presso il Repertorio Economico e Amministrativo (REA) o dalla Camera di Commercio.

Dunque, il contribuente che rispecchi tutte queste condizioni può richiedere l’indennizzo economico, tuttavia, come ultimo requisito è necessario che non percepisca una pensione e che non svolga una nuova attività lavorativa.

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione che è previsto per tutti gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Tale indennizzo viene erogato con le stesse modalità e cadenze che sono previste per le prestazioni pensionistiche che sono previste per gli esercenti di attività commerciali, di euro 598,61 per l’anno 2025.

Per poter richiedere l’IndCom è necessario collegarsi al sito dell’INPS e collegarsi alla pagina relativa alla Domanda di indennità commercianti. In alternativa è possibile richiedere l’indennizzo anche telefonicamente, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o da rete mobile al numero 06 164 164. Come stabilito dalla legge n. 241/1990 il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni.