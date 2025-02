Albergatori Taormina: per aumentare la qualità del turismo offrire maggiori servizi

Il turismo in Italia non è uno scherzo. Abbiamo così tanto potenziale nella penisola e nelle isole, che non sfruttarlo a dovere risulterebbe assurdo, uno spreco immane.

C’è però anche un altro problema, la nostra terra è così famosa e celebre che il problema è quasi opposto. L’overturism non è uno scherzo e non è neanche un mito. Intere spiagge sovraffollate, viali delle città, musei, borghi medievali. Moltissime città non hanno i mezzi per ospitare i numeri che le affollano durante i mesi caldi e durante le vacanze di Natale, Pasqua, in primavera e in generale durante i ponti e i fine settimana. Non è facile da gestire e ne siamo tutti spaventosamente coscienti.

Il fatto poi che così tanta gente venga per vedere la storia e la cultura dell’Italia ci danneggia. Danneggia perché ci si abitua al fatto che semplicemente la gente venga, senza poi che ci sia un impegno. Sono tantissimi i luoghi che danno il minimo indispensabile perché tanto sanno che il turismo sarà presente a prescindere dalla qualità dei servizi offerti.

Il turismo di qualità deve tornare

A livello internazionale però, nessuno fa una bella figura. Molti paesini vivono di turismo, ma se un giorno questo dovesse essere regolato in maniera reale, allora come andrebbe a finire? La gente inizierebbe ad andare solo nei punti che effettivamente meritano i loro tempo, il loro interesse e banalmente, i loro soldi. Non a tutti potrebbe convenire, fidatevi della situazione.

A Taormina la questione sembra aver toccato nel profondo. Sono tantissimi gli albergatori che hanno iniziato a cambiare la loro mentalità. Fornire dei servizi validi per poter dare ai visitatori non solo un buon ricordo, ma anche un buon motivo per tornare. Perché dobbiamo ricordare sempre che in Italia si abbiamo turisti da tutto il mondo, ma un grandissimo numero di visitatori, ci arriva di solito da un altro punto dell’Italia.

Persone che scendono in Sicilia da Napoli, da Firenze, Roma, Bologna, Milano. Persone che conoscono la famosa ospitalità mediterranea e che non avranno problemi a rispondere ai pessimi servizi che potrebbero venire loro offerti. Mai adagiarsi sugli allori, questo è il senso degli albergatori di Taormina e di tante altre zone d’Italia. Offrire dei servizi degni dell’ambiente che rappresentano e migliorare la qualità del turismo, interno ed estero che sia.